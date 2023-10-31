食道炎｜男子服消炎止痛藥吞嚥持續胸口痛　驚揭食道大片黏膜不明脫皮

▲ 男子服消炎止痛藥吞嚥持續胸口痛，驚揭食道大片黏膜不明脫皮。

台灣有醫生分享病例，指一名男子吞嚥時感到胸口疼痛，且情況已持續一周，求醫後進行檢查，赫然發現食道有大片黏膜脫皮，最終確診為剝離性食道炎。

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台灣腸胃科醫生葉秉威近日在個人Facebook專頁上分享病例，由於該名男子近期亦有吃一些消炎止痛藥及抗生素，因此不能排除是否藥物引起的食道潰瘍，經過討論後，決定安排胃鏡做進一步釐清。結果在進行胃鏡檢查時，葉秉威發現男子的食道有大片黏膜脫皮，食道內裡的上皮不明原因剝落，失去黏膜保護，從而導致一吃東西就產生明顯胸口疼痛。

到底食道為何會脫皮？葉秉威就解釋，這個現象稱為淺層剝離性食道炎（Esophagitis dissecans superficialis，EDS） ，乃是一種少見的良性現象。食道表皮會因為藥物如止痛藥、免疫性疾病、化學刺激物或是熱飲等各種原因造成大片黏膜脫皮。治療上，其實只需去除刺激物質，再輔以胃藥及黏膜保護劑，一、兩周內症狀便會改善及消失。

葉秉威在文末呼籲民眾，吃藥時應保持搭配充足的水（至少250mL），並且吃完藥後不要立即躺下，以免藥物來不及進到胃中而產生食道炎。

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責任編輯：羅嘉欣