【區議會選舉】鄭雁雄：愛國者有公認標準　反中亂港份子無參選資格

▲ 中聯辦主任鄭雁雄今日表示，愛國者有公認標準。（區綽彥攝）

中聯辦主任鄭雁雄今日表示，愛國者有公認標準，必然要求真心維護國家主權，如果不是愛國者，甚至是反中亂港份子，連參選的資格都沒有。

政府今日下午三時政府總部舉辦「完善地區治理 共創美好社區」研討會。鄭雁雄以廣東話發言指，對愛國者判斷既要聽其言，更要觀其行，不能昨天還有反中亂港，或所屬政團還在反中亂港，今日喊兩句口號就搖身一變，成愛國者。

鄭雁雄：歡迎有錯失的人轉變到愛國者 但確認轉變需要時間

鄭雁雄指，允許或歡迎有錯失的人，轉變到愛國愛港立場者，但確認轉變需要時間，要看行動。

李家超：區選無反中亂港份子 反映提名制度發揮作用

特首李家超表示，今屆區議會選舉，每區和界別都有不同程度的競爭，來自不同背景、年齡及少數族裔，有不同專業界別，肯定沒有透過區議會議席，意圖危險國家安全的反中亂港份子，反映提名制度發揮重要作用。

研討會由李家超主持，並由鄭雁雄、全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會副主任黃玉山、原全國人大常委會香港特別行政區基本法委員會副主任譚惠珠、香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗、全國港澳研究會顧問劉兆佳和港區全國人大代表團副團長吳秋北作專題發言。

而政務司司長陳國基、政制及內地事務局局長曾國衞和民政及青年事務局局長麥美娟則會主持專題發言後的互動答問環節。

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記者：區綽彥