【裁決脫罪】涉偽造帳目稱替經理人取佣金逾3700元　前女騎師江碧蕙3偽造帳目罪脫

▲ 江碧蕙3項偽造帳目罪名不成立。(資料圖片)

前女騎師江碧蕙於醫療公司擔任營運董事期間，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，訛稱其經理人曾向公司轉介共13名客戶，詐騙公司佣金3,770元，早前於東區裁判法院審訊後，今（31日）移師九龍城裁判法院裁決。裁判官裁決時指，若被告有心造假，為何仍將代理協議文件傳送予營運經理，於疑點利益歸於被告下，裁定3項偽造帳目罪名不成立。

被告江碧蕙(46歲)，報稱導師，否認3項偽造帳目罪。控罪指，被告於2020年3月6日、4月1日及4月底某日，在香港不誠實地捏改為會計用途而製備的文件，即加心康智能醫療（亞洲）有限公司，於同年2月至4月的銷售記錄和日期為同年3月6日、4月1日的代理佣金收據，在該批文件內作出在要項上是誤導、虛假或欺騙的記項，即看來是顯示蘇嘉玲於同年2月18日、3月9至24日、4月3至29日，向加心康轉介共13名客戶，而蘇分獲發240元、1,750元及1,780元代理佣金的記項。

裁判官裁決時指，本案核心是加心康董事是否得悉被告作為代理人的身份，從作供中可見加心康董事顯然是懂得如何做生意的人，必定清楚公司情況。

裁判官續指，被告曾將2份代理協議發送至公司營運經理，但對方未有處理，裁判官質疑若被告有心造假，為何仍將文件傳送予營運經理。

裁判官指，從涉案文件可見被告的行為有可疑，但亦不排除被告說法的真確性，於疑點利益歸於被告下，裁定被告3項控罪罪脫。

加心康董事林建明早前曾供稱，他與被告於2020年4月終止合作關係，其後與被告經理人蘇嘉玲傾談交接問題。林供稱，蘇曾致電稱過去曾試用加心康服務後介紹客人光顧，當中沒有收取佣金。林續指，公司經理曾向他表示，被告希望替蘇取回佣金，林感到奇怪，於是翻查紀錄後揭發事件。

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記者：梁錦麟