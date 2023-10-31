  • 27°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 16:19
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【裁決脫罪】涉偽造帳目稱替經理人取佣金逾3700元　前女騎師江碧蕙3偽造帳目罪脫

社會 15:56 2023/10/31

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

江碧蕙3項偽造帳目罪名不成立。(資料圖片)

前女騎師江碧蕙於醫療公司擔任營運董事期間，涉偽造銷售紀錄和佣金收據，訛稱其經理人曾向公司轉介共13名客戶，詐騙公司佣金3,770元，早前於東區裁判法院審訊後，今（31日）移師九龍城裁判法院裁決。裁判官裁決時指，若被告有心造假，為何仍將代理協議文件傳送予營運經理，於疑點利益歸於被告下，裁定3項偽造帳目罪名不成立。

被告江碧蕙(46歲)，報稱導師，否認3項偽造帳目罪。控罪指，被告於2020年3月6日、4月1日及4月底某日，在香港不誠實地捏改為會計用途而製備的文件，即加心康智能醫療（亞洲）有限公司，於同年2月至4月的銷售記錄和日期為同年3月6日、4月1日的代理佣金收據，在該批文件內作出在要項上是誤導、虛假或欺騙的記項，即看來是顯示蘇嘉玲於同年2月18日、3月9至24日、4月3至29日，向加心康轉介共13名客戶，而蘇分獲發240元、1,750元及1,780元代理佣金的記項。

裁判官裁決時指，本案核心是加心康董事是否得悉被告作為代理人的身份，從作供中可見加心康董事顯然是懂得如何做生意的人，必定清楚公司情況。

裁判官續指，被告曾將2份代理協議發送至公司營運經理，但對方未有處理，裁判官質疑若被告有心造假，為何仍將文件傳送予營運經理。

裁判官指，從涉案文件可見被告的行為有可疑，但亦不排除被告說法的真確性，於疑點利益歸於被告下，裁定被告3項控罪罪脫。

加心康董事林建明早前曾供稱，他與被告於2020年4月終止合作關係，其後與被告經理人蘇嘉玲傾談交接問題。林供稱，蘇曾致電稱過去曾試用加心康服務後介紹客人光顧，當中沒有收取佣金。林續指，公司經理曾向他表示，被告希望替蘇取回佣金，林感到奇怪，於是翻查紀錄後揭發事件。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9 

記者：梁錦麟

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家