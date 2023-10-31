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限定優惠｜Mira eShop呈獻雙11狂歡優惠　激推買一送一自助禮劵

休閒消費 16:24 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

星光璀璨聖誕禮籃。

由即日起至11月13日，美麗華集團網上商店Mira eShop將會帶來「雙11狂歡優惠」，以HK$1,111、加HK$11、11%折扣、甚至買一送一等震撼價，精選多個The Mira Hong Kong、Mira Moon 問月酒店、 Mira Dining的限量餐飲及體驗，迎接精彩的雙十一購物節！ 

Yamm自助午餐買一送一

一連14天的雙11狂歡優惠由即日起開售，首推限量快閃的Yamm成人自助餐禮券，午餐買一送一，二人同行HK$514，每位只需HK$257，共有4款主題可供選擇，每週更新不同主題，由日臺風味盛宴、星馬尋味之旅，到惹人垂涎的越泰系列及京川滬味力。

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自助晚餐買二送二   

晚餐買二送二，四位折後HK$1,772，每位只需HK$443，包括以新鮮黑松露入饌的創意中西佳餚，肉質彈牙鮮甜冰鎮波士頓龍蝦及無限新鮮即開生蠔等人氣之選，絕對令人回味無窮。除快閃優惠外，Yamm亦推出低至65折的假日下午茶、自助午餐及晚餐禮劵，任君選擇。以上餐飲禮券均於指定日子適用。秋風輕拂，亦是大閘蟹當造季節，米芝蓮推薦翠亨邨推出時令大閘蟹燒乳鴿套餐，以驚喜優惠價，兩位HK$1,111( 人均HK$555.5) ，用一眾愛蟹之人必嚐的江蘇大閘蟹作主角，配搭脆皮燒乳鴿、生拆蟹粉文絲豆腐羹、蟹粉帶子炒飯等美饌，只限11月4日至17日供應，每日名額有限，萬勿錯過！

五折享WHISK極緻午餐及晚宴

The Mira Hong Kong及Mira Moon 問月酒店的餐飲體驗一向深受大眾喜愛。法日創意食府WHISK推買二送二優惠：五道菜品味午宴，以時令食材入饌，採用多樣的法式烹調方法，每位只需HK$299；十道菜精巧極緻晚宴，菜餚隨季節變換，讓饕客可盡情享用不同風味及以不同方式演繹的魚子醬花，每位HK$773。

Supergiant 東南亞滋味晚宴及周日早午宴

另外，廣受歡迎的週日八道菜早午法日饗宴亦推出7折優惠，每位HK$820可享無限生蠔及香檳，非常吸引！米芝蓮推薦食府國金軒The Mira片皮鴨優惠亦載譽歸來，堂食京式片皮鴨56折，折後HK$653；同時首次推出任食點心午餐77折優惠，折後每位HK$382。

位於灣仔Mira Moon 問月酒店的Supergiant融合了熟悉的東南亞元素，加入了中國、日本和印度特色，推出買一送一東南亞滋味晚宴及買二送二周日早午宴，晚宴折後每位只需HK$155，早午宴每位只需HK$221，均配有多款前菜、主菜及甜品選擇，每道美饌都充滿亞熱帶風情，非常划算。

最新影片推介：

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

Mira Spa健身會藉

聖誕將至，The Mira Hong Kong 特別準備炫美豐盛的《星光璀璨聖誕禮籃》，禮籃包括榛子朱古力聖誕麵包、聖誕水果蛋糕、鵝肝醬、奢華的法國Perrier-Jouet香檳等，折扣後只需HK＄1,888 。大快朵頤後也別忘記滋養身心，MiraSpa的5折健身會藉及低至6折的美容按摩療程一定可以令你煥然一新。
Mira Dining 旗下中環國金軒、翠亨邨及JAJA亦同時推出多項優惠，響應雙11優惠！名人飯堂中環國金軒今秋首設秋冬大閘蟹盛宴，嚴選品質最肥美上乘的6両大閘蟹作清蒸，以及一系列以極品蟹粉入饌的美餚，六道菜89折，現每位HK$1,503。

一向以精緻滋味素食見稱的JAJA以招牌煙燻粟米條酬謝食客，堂食惠顧HK$300即可以HK$11換購。此外，於推廣期內購買翠亨邨即食包裝美饌禮券均可享HK$111加購優惠或11%折扣，包括秘製蠔皇南非10頭鮑魚禮券、鮑汁花菇鵝掌禮券及自家製甜醋豬腳薑禮券，喜愛三款佳餚配搭的客人亦可選擇「美味之選」禮券套裝。

有關Mira eShop「雙11狂歡優惠」活動詳情，可瀏覽網頁 (https://bit.ly/Mira-eShop-11-11-Big-Sale)。

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責任編輯：Kiwi Lee

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