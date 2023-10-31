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KO黑眼圈丨明明睡眠充足仍有「熊貓眼」？　醫生分享5大黑眼圈成因4招輕鬆KO

保健美顏 17:48 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

醫生分享黑眼圈5大成因及輕鬆4招KO。

有沒有試過明明睡得很好，但仍然有大大黑眼圈？有醫生便指即使有充足睡眠，亦可以有許多成因導致黑眼圈，如眼部血液循環不良、眼部水腫、色素沉澱、遺傳因素及皮膚太薄等；並指出輕微的黑眼圈其實可以靠4招去改善。

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台灣胸腔及重症專科醫生黃軒在Facebook專頁《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》發文表示，近日有記者問起「明明睡夠了，為什麼還有大大黑眼圈?」，黃軒指出，其實黑眼圈的形成可能有多種原因，即使你已經有足夠的睡眠，以下的因素，也可能導致仍然會有大大黑眼圈的出現：

黑眼圈5大成因:

1. 眼部血液循環不良：

任何讓眼周血液循環變差的原因，都可能導致黑眼圈的形成。例如過敏性鼻炎、鼻塞、慢性鼻竇炎等，都可能導致血液循環差，微血管增生。此外，鼻敏感能使眼部血管擴張，容易令眼部血液循環不佳。

2. 眼部水腫：

沒睡飽、大哭、鹽分攝取過多、生理期、懷孕末期的水腫等，都可能導致眼部水腫，進而形成黑眼圈。

3. 色素沉澱：

可能跟日曬、發炎、遺傳等因素有關。例如，亞洲人或黑人的基因中，有不少比例的人天生「上下眼皮」都會顏色較深。此外，鼻敏感可能使眼部血管擴張，容易令眼部血液循環不佳，以致色素沉澱。

4. 遺傳因素：

有黑眼圈家族史的人，或者膚色較深的人，更容易出現黑眼圈。此外，亞洲和東南亞種族的眼睛周圍可能有遺傳性色素沉澱過。

5. 其他原因：

例如皮膚太薄，常因老化導致皮下脂肪或膠原蛋白流失；或者是表皮粗糙，異位性皮膚炎、過度摩擦、反覆接觸性皮膚炎都會導致表皮粗糙。

黃軒指輕微的黑眼圈，其實是可以透過日常保養和飲食調理來改善，包括保持良好的生活習慣、不熬夜、禁煙禁酒、多補充維他命C及眼周的按摩；嚴重的黑眼圈，則可能需要進行醫學美容治療，但費用相對較高。

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責任編輯：羅嘉欣

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