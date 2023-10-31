  • 27°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 16:38
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【區議會選舉】羅健熙︰解散是最後選擇沒包袱　視乎多少黨友願意做下去

政治 16:15 2023/10/31

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

區議會選舉提名期昨日結束，共有399人參選，泛民無人獲得足夠三會提名「入閘」，特首李家超着未能獲取提名者，繼續優化自己。外界關注民主派去向。民主黨主席羅健熙表示，對解散沒有包袱，會與黨友商討，強調要視乎仍有多少黨友願意繼續做下去。

民主黨最終派6人參選，惟無人得到足夠「三會」成員提名。羅健熙今日出席一個電台節目時表示，未能參選屬可預計結果，曾以不同方式接觸三會成員，但僅獲「個位數」回覆，期間亦有人表明不會提名民主黨。

「不希望離散  可以頂就盡量頂」

羅健熙同意政黨要參選才能彰顯價值，「但如果過程中丟失自己的價值、原則、理念、底線，那就不是民主黨。這是大家最不想見到的。我們希望香港可容納不同聲音。」他承認民主黨資源緊絀，「食飯食唔到，選又選唔到。」但資源少有資源少的做法，「要捱的話，都可以（運作）一段時間……視乎有幾多黨友願意頂。」羅健熙稱，自己完成沒有所謂解散的包袱，但「若大家都心灰意冷的話，就不用做了。」強調「很不希望離散，可以頂就盡量頂。」

狄志遠︰最好朋友也拒提名

至於有立法會議席，卻同樣未能獲取三會提名，最終宣布棄選的新思維，主席狄志遠稱，提名期開始後，成員多改觀望態度，因「最好的朋友」都表示「依家唔得住，就知水溫。」

不過，狄志遠稱，沒感覺到被排擠，不同意提名結果是為「愛國者」定義劃線，認為應盡量讓不同光譜人士「入閘」，讓市民有更多選擇。他稱，新思維未來會繼續做地區服務。

新思維主席狄志遠。（資料圖片）

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：趙居逸

相關文章

【區議會選舉】實政圓桌實測拿「三會」提名　田北辰︰200人無應門、15人應門後拒聽政綱介紹
17:40 2023/10/30
【區議會選舉】實政圓桌實測拿「三會」提名　田北辰︰200人無應門、15人應門後拒聽政綱介紹
【區議會選舉】提名期內共收400份提名　資審委14日內公布有效候選人
19:32 2023/10/30
【區議會選舉】提名期內共收400份提名　資審委14日內公布有效候選人
【區議會選舉】鄭雁雄：愛國者有公認標準　反中亂港份子無參選資格
今日 16:02
【區議會選舉】鄭雁雄：愛國者有公認標準　反中亂港份子無參選資格

你可能感興趣

【區議會選舉】實政圓桌實測拿「三會」提名　田北辰︰200人無應門、15人應門後拒聽政綱介紹
17:40 2023/10/30
【區議會選舉】實政圓桌實測拿「三會」提名　田北辰︰200人無應門、15人應門後拒聽政綱介紹
【區議會選舉】提名期內共收400份提名　資審委14日內公布有效候選人
19:32 2023/10/30
【區議會選舉】提名期內共收400份提名　資審委14日內公布有效候選人
【區議會選舉】鄭雁雄：愛國者有公認標準　反中亂港份子無參選資格
今日 16:02
【區議會選舉】鄭雁雄：愛國者有公認標準　反中亂港份子無參選資格
一國兩制 電台節目 電台 狄志遠 羅健熙 選舉 立法會 李家超 政治 民主黨

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家
床蝨為患︱英法床蝨為患酒店是高危地點　資深空姐分享3大實用貼士免帶蝨回家