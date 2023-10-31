【區議會選舉】羅健熙︰解散是最後選擇沒包袱　視乎多少黨友願意做下去

▲ 民主黨主席羅健熙。（資料圖片）

區議會選舉提名期昨日結束，共有399人參選，泛民無人獲得足夠三會提名「入閘」，特首李家超着未能獲取提名者，繼續優化自己。外界關注民主派去向。民主黨主席羅健熙表示，對解散沒有包袱，會與黨友商討，強調要視乎仍有多少黨友願意繼續做下去。

民主黨最終派6人參選，惟無人得到足夠「三會」成員提名。羅健熙今日出席一個電台節目時表示，未能參選屬可預計結果，曾以不同方式接觸三會成員，但僅獲「個位數」回覆，期間亦有人表明不會提名民主黨。

「不希望離散 可以頂就盡量頂」

羅健熙同意政黨要參選才能彰顯價值，「但如果過程中丟失自己的價值、原則、理念、底線，那就不是民主黨。這是大家最不想見到的。我們希望香港可容納不同聲音。」他承認民主黨資源緊絀，「食飯食唔到，選又選唔到。」但資源少有資源少的做法，「要捱的話，都可以（運作）一段時間……視乎有幾多黨友願意頂。」羅健熙稱，自己完成沒有所謂解散的包袱，但「若大家都心灰意冷的話，就不用做了。」強調「很不希望離散，可以頂就盡量頂。」

狄志遠︰最好朋友也拒提名

至於有立法會議席，卻同樣未能獲取三會提名，最終宣布棄選的新思維，主席狄志遠稱，提名期開始後，成員多改觀望態度，因「最好的朋友」都表示「依家唔得住，就知水溫。」

不過，狄志遠稱，沒感覺到被排擠，不同意提名結果是為「愛國者」定義劃線，認為應盡量讓不同光譜人士「入閘」，讓市民有更多選擇。他稱，新思維未來會繼續做地區服務。

▲ 新思維主席狄志遠。（資料圖片）

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責任編輯：趙居逸