【家暴問題】老爺家暴奶奶老公沉默無聲　新抱霸氣與奶奶離家：我養妳不用靠他們

家暴問題絕對是零容忍。内地一名女子因看不過老爺對奶奶施以暴力，老公不但袖手旁觀，更二人夾攻動粗，女子怒氣沖沖帶走奶奶出走，決定自己賺錢，與奶奶一起生活不靠這父子。網民對她的決定非常支持，更認同「女人要靠自己堅強」。

最新影片推介：

綜合内地媒體報道，該廣西女子表示，婚後發現奶奶長期受到老爺暴力對待，經常以各種理由去打奶奶，她曾「出口」勸阻，卻引來老爺磨刀威脅她，及連番的謾罵，而女子的丈夫不但沒有幫忙，反而與父親一起，向母親動粗，令婆媳二人身心飽受傷害。

該名女子表示，跟奶奶關係很好，自己有能力養家，不用靠老爺和老公都可以生活，終是他們離開出走，奶奶在家照顧孩子，她則出外打工。

事件曝光後，大批網民支持女子的行為，認為她很勇敢，「女人不該吞聲忍氣」，表示男人打女人的行為很不要得，「這種男人太不應該了」，勸她要及早離婚。亦有網民覺得女子應報警處理，把這樣男人的家暴行為應記錄在案，不要傷害其他女人。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯:王明芳