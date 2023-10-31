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【家暴問題】老爺家暴奶奶老公沉默無聲　新抱霸氣與奶奶離家：我養妳不用靠他們

家事百科 17:26 2023/10/31

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家暴問題絕對是零容忍。内地一名女子因看不過老爺對奶奶施以暴力，老公不但袖手旁觀，更二人夾攻動粗，女子怒氣沖沖帶走奶奶出走，決定自己賺錢，與奶奶一起生活不靠這父子。網民對她的決定非常支持，更認同「女人要靠自己堅強」。

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綜合内地媒體報道，該廣西女子表示，婚後發現奶奶長期受到老爺暴力對待，經常以各種理由去打奶奶，她曾「出口」勸阻，卻引來老爺磨刀威脅她，及連番的謾罵，而女子的丈夫不但沒有幫忙，反而與父親一起，向母親動粗，令婆媳二人身心飽受傷害。

該名女子表示，跟奶奶關係很好，自己有能力養家，不用靠老爺和老公都可以生活，終是他們離開出走，奶奶在家照顧孩子，她則出外打工。

事件曝光後，大批網民支持女子的行為，認為她很勇敢，「女人不該吞聲忍氣」，表示男人打女人的行為很不要得，「這種男人太不應該了」，勸她要及早離婚。亦有網民覺得女子應報警處理，把這樣男人的家暴行為應記錄在案，不要傷害其他女人。

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責任編輯:王明芳

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