【愛國教育】蔡若蓮稱西方媒體妖魔化共產黨　非要求學生愛黨或制度但需認識及尊重

▲ 蔡若蓮今於電台節目表示，過往有媒體或西方報道妖魔化執政黨，做法對學生及共產黨並不公道。（資料圖片）

政府開展愛國主義教育，將其納入國民教育體系。蔡若蓮今（31日）於電台節目表示，共產黨是國家執政黨，不可能在認識國家的情況下不認識執政黨，並提及過往有媒體或西方報道妖魔化執政黨，做法對學生及共產黨並不公道，應讓學生全面及正確認識共產黨。她更表示，愛國是大是大非的事，政府有責任培養學生有關精神，並非強硬要求學生愛黨或制度，但需有基本認識及尊重。

蔡若蓮亦表示，愛國教育屬價值觀，需先有認知，再有經歷，才會有愛國的感受。她更形容，若國家需要改善，有人會選擇幫忙「執屋」；亦有人會選擇搬走，希望年輕人學會承擔，正如新中國成立之初的知識分子，投放時間及專長協助國家發展；另提到學校可以放映講述中國解放前後時期的電影，如《長津湖》，幫助學生認識歷史。

外界質疑多名高官子女入讀國際學校或是將子女送到海外升學，推廣或檢視本地教育制度時欠說服力，蔡若蓮則認為香港教育制度非常好，提及兩名兒子幼稚園、小學、中學均在香港就讀，但並無留意其他官員子女的升學安排。她亦認為，父母職業與子女讀書地點不應綑綁在一起，因每名子女性格不同，難以一概而論。

有議員提議在課室安裝閉路電視，監察教師有否在課堂上灌輸政治信息。蔡若蓮表示，現時已有層層把關，包括教育局有專科人員跟進；學校亦會安排主任及校長觀課；部分學校亦會開放讓家長觀課。她又指，教師的基本專業，是按照教學目標及內容授課，而不是表達自己的想法。

另外，近日不時有學校面臨收生不足而須殺校的情況，當被問及會否加強小班教學，蔡若蓮表示，小班教學屬教學策略，而非救校策略，學生人數少不代表教學質素高，又稱目前無意在中學推行小班教學，避免教師需兼教許多選修科，影響教學質素。

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責任編輯：梁凱婷