白日之下丨簡君晋導演作關注社會問題　監製爾冬陞：多謝古天樂投資

電影《白日之下》在昨晚（10月30日）舉行群星觀映場，眾主創包括監製爾冬陞，導演簡君晋，有份主演的余香凝（Jennifer）、林保怡、梁仲恆、梁雍婷（Rachel）、陳湛文、周漢寧、許月湘、高翰文、劉沛蘅，以及電影主題曲《日光漂白》主唱者黃妍出席。

同時，群星觀映場獲多位圈中影星支持到場，包括：毛舜筠、謝君豪、張繼聰、廖子妤、袁富華、吳肇軒等。

白日之下丨余香凝坐月後出席東京國際電影節 導演簡君晋獲前人權新聞記者感謝

▲ 《白日之下》台前幕後大合照。

對香港觀眾有信心

《白日之下》早前參與各地影展經已好評如潮，加上電影獲第60屆台灣金馬獎5項提名，令台前幕後都對電影上畫後成績充滿信心。包括Jennifer入圍最佳女主角、林保怡及梁雍婷分別入圍最佳男、女配角，以及角逐最佳美術設計及最佳造型設計。

余香凝在觀映禮上表示：「好感恩參與呢部電影，我對香港觀眾亦都好有信心，相信佢哋都會想睇一部關注社會問題的電影。」保怡幾年前經已獲導演邀請演出，對於電影終於上畫有相當大感受：「其實部電影真係籌備咗好耐， 電影卒之可以見到大家，記得入場睇《白日之下》﹗」

▲ （左起）余香凝、林保怡、梁雍婷。

至於憑電影首獲提名金馬的Rachel，就特別言謝一眾參演演員：「希望觀眾入場，除了留意電影入面嘅題材之外， 同埋一班好有心嘅台前幕後之外，還會留意臨時演員和特約演員的演出，多得佢哋先有咁好嘅氛圍，所以都想觀眾留意一班勞苦功高的團隊。」

而周漢寧亦同樣感謝戲中台前幕後所有工作人員：「這套電影團隊入面每個人都好畀心機，好想做好部戲，所以我都相信電影會有好成績。」同時，有份演出的陳湛文和梁仲恆，就異口同聲說榮幸有份參與演出，呼籲觀眾入場支持電影。

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感謝古天樂投資

《白日之下》籌備多年，影片將正式公映，導演簡君晋非常感觸地說：「好開心可以見到咁多位朋友嚟到，仲有整套電影籌備好耐，終於可以跟大家見面，一切盡在不言中。」

對於電影未上畫，經已大獲好評，監製爾冬陞就表示要多謝兩個人：「我要先多謝導演，這部電影是他搵第5間公司先肯投資拍攝，在這個過程入面，作為年青導演，我知他非常痛苦的，見到過程咁辛苦佢都堅持落去，我覺得功勞應該歸佢。另外最近影壇都流存一個說法，就係而家拍戲『故仔唔緊要，最緊要係古仔』，所以我哋都要多謝古天樂投資。」

其後大會舉行揭牌儀式，預祝電影口碑票房雙贏，而一眾主創亦都親身走入映廳答謝觀眾支持。

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