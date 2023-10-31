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進食注意｜2孕婦進食時咬破嘴皮　竟長出鮮紅腫瘤揭患毛細血管瘤

都市病 17:24 2023/10/31

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沙特亞拉伯2名孕婦進食時咬破嘴皮，竟長出鮮紅腫瘤，揭患上罕見病。

相信許多人都試過咬破嘴皮，沙特阿拉伯一名26歲孕婦，不小心弄傷下唇後，竟意外長出紅色腫瘤，及後更迅速長大至約1.7cm，並血流不止；另一位43歲孕婦在食飯咬到舌頭後，同樣出現類似腫塊。相關病例已被刊載至《美國病例報告雜誌》上，並揭發2人其實是患上「毛細血管瘤」（Capillary Hemangioma）。

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據《每日郵報》報道，沙特阿拉伯一名26歲女子，正處於妊娠晚期；在接受局部麻醉後，她接受手術切除腫瘤，並接受抗生素治療，而在一星期後檢查上，她的嘴唇癒合情形良好。

至於另一名同樣來自該國的43歲女子也出現同症狀，腫瘤直徑約為0.7cm，而腫瘤是在舌頭受傷後大約2星期出現。這名女子同樣是一名孕婦，正處於懷孕中期。在腫瘤長出4個月後，女子已接受手術切除腫瘤。

根據《美國病例報告雜誌》（American Journal of Case Reports）刊載，該兩名女子患的其實是十分常見的「毛細血管瘤」（Capillary Hemangioma）。這種病是因毛細血管的小血管異常增生所引起，會導致皮膚上出現紅色或紫色凸起腫塊。

「毛細血管瘤」普遍發生在嬰孩和兒童身上，最常發生在頭頸部，病變情形在多數情形下會自行消失。至於這兩名孕婦的情形，有可能是嘴唇受傷所引起，割傷或撕裂所造成的組織損傷，也會引發新血管異常增生。而女性在懷孕期間，因雌激素處於較高水平，因此也會令患病風險大大增加。

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責任編輯：羅嘉欣

健康問題 沙特阿拉伯

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