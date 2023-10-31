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【法院走犯】無業男偷手機囚7個月　跳出犯人欄逃走被制服

社會 16:56 2023/10/31

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無業男偷手機被判囚後跳出犯人欄逃走，被庭警等制服。資料圖片

28歲無業男疑偷走醉酒外籍漢的手機後被捕，今（31日）於九龍城裁判法院承認盜竊罪，被判囚7個月。無業男聞判後不久跳出犯人欄逃走，於庭外被庭警及附近的執法人員制服，被鎖上手銬後押回犯人欄，被告不斷大叫「我無咗隻狗會死㗎」。

男被告楊孟德（28歲），報稱無業，被控1項盜竊罪。控罪指，被告於2023年10月3日，在香港九龍油麻地彌敦道332號地下偷竊一部黑色iPhone 11手提電話，價值港幣7,000元，而上述物品為HUSSEIN SALEH SAEED的財產。

被告今承認盜竊罪後被判囚7個月，裁判官判刑時引述辯方求情指，被告飼養的狗隻沒有植入晶片，擔心會被人道毁滅。

被告聞判後於犯人欄內與律師團隊對話後，突然用手按住約1.5米高的犯人欄後一躍而起，再跳出犯人欄逃走。裁判官及控辯雙方當時並無反應，庭上有人大叫「走犯」，兩名庭警隨即追出，被告最終在法庭門外被庭警及在場的便衣執法人員制服，其間被告不斷大叫「我無咗隻狗會死㗎」，被告最終被鎖上手銬後押返犯人欄。

案情指，2023年10月3日凌晨，被告於九龍油麻地彌敦道外觀察醉酒倒地的外藉男事主身上取走1部價值約7,000元的iPhone 11。巡邏警員見狀截停被告，被告在警誡下承認因貪心而偷竊。

資料顯示，九龍城裁判法院於2022年3月21日亦曾發生走犯事件，1名涉違反法庭感化令青年缺席聆訊後被捕，被帶上法院提堂時逃離法院，並在法院正門乘的士離去，警方最終於同日晚上將其拘捕。

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記者：梁錦麟

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