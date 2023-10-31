周處除三害丨阮經天演通緝犯情緒情緒起伏　崩潰到想辭演惹哭王淨

▲ 《周處除三害》

阮經天（小天）事隔13年再參演的黑幫電影《周處除三害》內，飾演以台灣十大槍擊要犯之一的劉煥榮生平為靈感的狂徒「陳桂林」。「陳桂林」個性狂妄，身患絕症的他想被世人銘記，而決心除掉排名頭兩位的通緝犯，角色的心理變化及情緒起伏，演繹難度比動作場面甚至更高。

小天每次拍攝都用盡全力去演，所以心靈上的消耗十分大。戲中他雖然要應付多場動作場面，體力被迫到極限；但相比下演繹角色跨度極大的情緒，令他最難受、最不舒服。

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他眼泛淚光表示：「拍到中後期的時候，有一次我真的崩潰了，我想：『媽呀，我真的不想做了』。我覺得壓力很大，不是這部戲給我壓力，是演這個人的壓力太大，這個人太不快樂。」

小天在拍攝期間一直保持著這沉重的情緒，完全投入到角色當中。在拍結局當天，他的沉鬱的氣場與合演的王淨還未開始拍攝，只要看見他就忍不住哭出來。小天安慰王淨，認為那一場戲應該不要哭效果才好，但感性的王淨覺得小天看起來就很值得哭。

黃精甫大讚小天

影片導演黃精甫讚小天在整個拍攝期間把「阮經天」藏得很深，並把「陳桂林」完完全全的呈現在陽光下，並憶述首次與小天聯絡情況：「當時他正確診，待在家中，不能出門，整個人的狀態很不好。」

導演續指談話中，我了解到那種不好的狀態不單單指身體，而是身心俱疲……掛線之前，我非常沒禮貌的說了一句：『小天，你能不能保持這樣，等拍完這個戲再好起來！』他輕輕笑了一下：『好呀。』他眼眶泛紅，我鼻子一酸，劇本裏面的『陳桂林』，就是他了。」

小天這次演技爐火純青的演出不僅得到導演的認同，更獲得金馬獎認可，成為本屆最佳男主角得主大熱。

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