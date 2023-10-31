植物奶營養｜杏仁奶護心降膽固醇抗衰老　營養師教在家自製無添加杏仁奶

▲ 杏仁奶護心降膽固醇抗衰老，營養師教在家自製無添加杏仁奶。（iStock圖片）

閒時到超級市場逛逛是我的一種樂趣，可以搜羅多種健康食物介紹給大家。每次我都會停下來細心閱讀其營養標籤，但最近大家有否留意到現在的貨架上除了有不同產地的牛奶貨品、或豆奶外，還有平常甚少看到的杏仁奶嗎？

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杏仁奶（Almond Milk）在歐美國家非常流行，受到很多明星和素食者追捧。杏仁本身營養豐富，含有豐富不飽和脂肪酸， 有助降低膽固醇及保護心血管健康。 而且杏仁亦含有鎂質，可以鬆弛神經，有助於改善失眠的症狀。此外，杏仁奶亦有美容護膚的功效，具有抗衰老作用，可以減少自由基對身體細胞的破壞，保護皮膚的健康。

另一方面，普遍大部分人都會存在一個謬誤，誤以為杏仁奶是奶類的其中一種，但事實上杏仁奶只是杏仁加水打磨而成的，當中並不含有任何奶類的成分。 而且，杏仁奶的熱量較一般牛奶低，雖然杏仁含有豐富的脂肪，但在製造杏仁奶的過程中，會加入大量水份去稀釋，所以熱量相對會較低，每100毫升約有25千卡。

不過，一般杏仁奶的鈣含量較全脂牛奶低，每100毫升的杏仁奶和牛奶的鈣含量大約分別為83.6毫克和110毫克。 若大家飲用杏仁奶同時又想補鈣，建議可以選購添加了鈣的杏仁奶，其鈣質含量與牛奶相約。

除此之外，由於杏仁奶不含乳糖或牛奶成份，因此非常適合乳糖不耐症或純素食人士。但大家需要留意的是杏仁的蛋白質含量低，不宜作為蛋白質的攝取量來源， 建議選擇含豐富蛋白質的食物，例如雞肉、雞蛋 和豆類製品等，以攝取足夠的蛋白質。

食譜一：養顏紅棗杏仁奶

材料：

杏仁 一杯

飲用水 3至4杯（按口味而定）

紅棗 5粒

做法：

將杏仁用清水浸過夜（或至少7至8小時）

將紅棗去核， 備用

將浸泡過的水棄掉，用水清洗杏仁，然後將杏仁放進攪拌機

將飲用水放進攪拌機，跟杏仁一同打成白色的奶漿， 再加入紅棗攪拌

將奶漿倒進濾袋，擠壓出杏仁奶

將杏仁奶倒容器，可於雪櫃存儲3-4天

食譜二：低脂杏仁奶凍

材料：

杏仁奶 300毫升

糖 20克（按個人口味增減）

低脂淡忌廉 150毫升

魚膠粉 6克

做法：

把魚膠粉加水，隔水座溶，備用

將糖加入杏仁奶， 加熱至沸騰前關火， 將糖攪拌均勻

加入淡忌廉攪勻

加入魚膠粉，放涼

隔篩倒入容器，放進冰箱直至凝固

▲ 香港營養師學會認可營養師吳耀芬（Kathy）。

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。

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