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【港式奶茶日】黑白夥百間茶餐廳　11月送萬杯免費奶茶

社會 17:12 2023/10/31

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黑白奶將夥拍100間茶餐廳，在11月免費送出萬杯港式奶茶。（黑白圖片）

每年11月第三個星期日是「港式奶茶日」，今年踏入第11屆，荷蘭皇家菲仕蘭及旗下品牌黑白®將夥拍100間指定茶餐廳，在11月1至30日期間的星期一至五，舉行黑白®港式奶茶免費派發活動。市民可於指定時間到參與茶餐廳，免費領取黑白®港式奶茶一杯，數量有限，派完即止，希望透過活動為香港人打打氣。

茶餐廳免費派黑白®港式奶茶：

日期：11月1至30日，逢星期一至五
地點：全港100間茶餐廳（容後公佈）
詳情公佈：留意黑白®Facebook 專頁（至 愛黑白淡奶 I ♥ Black & White）及 Instagram 專頁 （@blackandwhite__hk）

菲仕蘭食品飲料（香港）有限公司董事總經理馮杰瑩表示，今年疫情褪去，將與茶餐廳夥伴為市民及遊客，分享港式奶茶文化的「人情味」，送上近萬杯奶茶，為大家打氣。

另外，黑白®與12位本地設計師合作，過去12年都推出限量版生肖奶茶杯碟套裝系列。明年送兔迎龍，邀請曾在全球網上漫畫比賽中獲獎的90後本地插畫師彭康兒（Bonnie Pang），以龍年為主題，設計一對應節的奶茶杯碟套裝，供市民換購。

點擊圖片放大
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限量版「黑白®龍年杯碟套裝」換購詳情：

推廣日期：11月13日起至2024年1月17日
登記日期：2024年1月4至17日
換購日期：2024年1月18日至2月6日
換購方法：只需透過以下方法完成指定消費，並於指定登記期內成功透過 WhatsApp +852 9842 3837 登記，即有機會以換購價88元，於指定日期內到指定禮品換領中心換購限量版「黑白®龍年杯碟套裝」乙份，數量有限，換完即止。

限量版「黑白®龍年杯碟套裝」換購詳情 （黑白圖片）

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責任編輯：吳雋妍

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