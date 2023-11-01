【初創企業】本地消防設備公司進駐內地　發展科技雲端系統殺出血路

▲ (陳展棋攝)

由中大畢業工程師成立的消防設備工程公司，近年進駐內地市場，前年於中大長沙研究院，開發智能雲端消防系統。公司透過感應裝置，檢測有害氣體、消防栓水壓、水箱水平等水平，並透過雲端系統，自動連接消防承辦商以及消防局，公司目前已獲深圳寶安街道辨、南沙市政府等機構採用這套雲端系統。

公司負責人林沛東表示，本港的企業已有與多間國際企業合作，包括施耐德、以及西門子等。他表示，於本港採購這類設備需要8萬-10多萬，不過於內地自家製作，每件檢測儀器均需數百元，因此於創業5-6年後，選擇進軍內地。

近年公司致力發展雲端智能系統，並已獲內地部分政府機構、以及私人企業採用。林沛東指，香港傳統消防電子產品已具備一定規模，產品出口海外並且已經達到一定瓶頸，隨著市場對消防電子產品的相關需求也不斷提高，又因為在內地的物聯網技術發展快速，希望成為國內智慧煙感企業，讓國貨走向世界。

他表示，雖然香港具備創業園，但地理位置略為偏遠，難以吸引人才，建議香港政府在多個地區建立創業園，同時降低企業入駐門檻，亦希望香港政府對初創企業的資金投入可以再作增加，並舉辦更多科技比賽，增加試點應用場景。

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記者：陳展棋