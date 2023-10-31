離巢TVB丨孫慧雪與TVB結束18年賓主關係　雪雪發文：都要講再見啦

▲ 孫慧雪與TVB結束18年賓主關係！

又有藝人離開TVB！在今日（10月31日）下午近5時，現年41歲的靚媽孫慧雪（雪雪）在社交網發長文，宣布與TVB結束18年賓主關係，並指：「喺度我學咗好多嘢，遇到好多人生導師，認識到好多知己好友，亦令到觀眾認識我」。

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雪雪：江湖見

畢業於香港城市大學語文系的雪雪，在大學時曾任兼職模特兒，後來投考無綫電視第20期藝員訓練班，畢業後便擔任《美女廚房》助手「飯」而為觀眾所認識。

18年過去，雪雪由起初的節目助手變成以拍劇工作為主，《純熟意外》的楊言愛、《三個女人一個「因」》的邊小豆、《愛·回家之開心速遞》的朱茜（Rachel）也是其佔戲較多的角色。

雪雪發表離巢感言：

讀完書畢業嘅第一份工，

就去咗Tvb做演員，

一做就做咗18年啦！

喺度我學咗好多嘢，

遇到好多人生導師，

認識到好多知己好友，

亦令到觀眾認識我，

所以我非常感恩！



不過人生就好似一班列車，

走向唔同嘅旅程，

就算幾唔捨得，

呢一站，

都要講再見啦！



多謝每一位台前幕後嘅朋友，

對我嘅照顧，

好多一齊奮斗、

捱更抵夜、

出生入死嘅片段尤如昨天，

一切瀝瀝在目！



感激每一位用過我、信任過我、幫助過我嘅監製、編審、導演、副導演！仲有化妝師、髮型師同服裝師，一切在心中，江湖見



由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長，接下來，希望大家仍然繼續支持我呢位小小薯，繼續追夢，仍然樂意陪伴我迎接未來不同挑戰，見證我一路成長，感恩沿途有您🙏🏻

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網民：咁KC又失戀呀？

對於雪雪離開TVB，不少網民也留言向她送上祝福：「除咗tvb仲有好多發展空間同機會，支持妳」、「雪雪加油」、「祝福你新一章順利、湧起更高嘅浪、擦出更亮嘅火花」，也有網民留言問雪雪的新動向。

另外，有網民擔心《愛·回家之開心速遞》KC（歐瑞偉飾）與Rachel（孫慧雪飾）的感情發展，留言問：「咁KC又失戀呀？」，而雪雪早在今年2月因懷孕而停止拍攝工作。

▲ 網民：「咁KC又失戀呀？」（IG圖片）

努力追夢成兒子榜樣

身為藝人兼KOL、兩子之母的雪雪，向來瓣數都相當多，除了早年曾在網上賣衫及手作仔、開設時裝店外，更在2021年與朋友開設食材店，努力追夢。

她曾在TOPick專訪中分享：「做媽媽真的很矛盾，返工時好掛住個仔，但又想給他更好的生活，所以努力工作。其實我都想讓他明白，媽媽是朝著目標為理想去努力，希望藉此鼓勵他長大後可以追求自己的夢想。」

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