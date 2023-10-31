  • 25°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

離巢TVB丨孫慧雪與TVB結束18年賓主關係　雪雪發文：都要講再見啦

娛樂 17:57 2023/10/31

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

孫慧雪與TVB結束18年賓主關係！

又有藝人離開TVB！在今日（10月31日）下午近5時，現年41歲的靚媽孫慧雪（雪雪）在社交網發長文，宣布與TVB結束18年賓主關係，並指：「喺度我學咗好多嘢，遇到好多人生導師，認識到好多知己好友，亦令到觀眾認識我」。

【矯枉過正】曬兒子補習功課老師連句號都改正 孫慧雪：矯枉過正會減少學習動機

雪雪：江湖見

畢業於香港城市大學語文系的雪雪，在大學時曾任兼職模特兒，後來投考無綫電視第20期藝員訓練班，畢業後便擔任《美女廚房》助手「飯」而為觀眾所認識。

18年過去，雪雪由起初的節目助手變成以拍劇工作為主，《純熟意外》的楊言愛、《三個女人一個「因」》的邊小豆、《愛·回家之開心速遞》的朱茜（Rachel）也是其佔戲較多的角色。

雪雪發表離巢感言：

讀完書畢業嘅第一份工，
就去咗Tvb做演員，
一做就做咗18年啦！
喺度我學咗好多嘢，
遇到好多人生導師，
認識到好多知己好友，
亦令到觀眾認識我，
所以我非常感恩！

不過人生就好似一班列車，
走向唔同嘅旅程，
就算幾唔捨得，
呢一站，
都要講再見啦！

多謝每一位台前幕後嘅朋友，
對我嘅照顧，
好多一齊奮斗、
捱更抵夜、
出生入死嘅片段尤如昨天，
一切瀝瀝在目！

感激每一位用過我、信任過我、幫助過我嘅監製、編審、導演、副導演！仲有化妝師、髮型師同服裝師，一切在心中，江湖見

由擔演死屍、替身、路人丙、禮物小姐一步一步到主持、有連戲角色，慶幸有大家望住我一路成長，接下來，希望大家仍然繼續支持我呢位小小薯，繼續追夢，仍然樂意陪伴我迎接未來不同挑戰，見證我一路成長，感恩沿途有您🙏🏻

點擊圖片放大
+7
+6

網民：咁KC又失戀呀？

對於雪雪離開TVB，不少網民也留言向她送上祝福：「除咗tvb仲有好多發展空間同機會，支持妳」、「雪雪加油」、「祝福你新一章順利、湧起更高嘅浪、擦出更亮嘅火花」，也有網民留言問雪雪的新動向。

另外，有網民擔心《愛·回家之開心速遞》KC（歐瑞偉飾）與Rachel（孫慧雪飾）的感情發展，留言問：「咁KC又失戀呀？」，而雪雪早在今年2月因懷孕而停止拍攝工作。

網民：「咁KC又失戀呀？」（IG圖片）

努力追夢成兒子榜樣

身為藝人兼KOL、兩子之母的雪雪，向來瓣數都相當多，除了早年曾在網上賣衫及手作仔、開設時裝店外，更在2021年與朋友開設食材店，努力追夢。

她曾在TOPick專訪中分享：「做媽媽真的很矛盾，返工時好掛住個仔，但又想給他更好的生活，所以努力工作。其實我都想讓他明白，媽媽是朝著目標為理想去努力，希望藉此鼓勵他長大後可以追求自己的夢想。」

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
20:18 2023/05/05
【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
【地獄姐姐】5大極品外傭騙徒賭徒公主病　孫慧雪嘆難請好姐姐︰唔可以心軟
18:02 2023/08/03
【地獄姐姐】5大極品外傭騙徒賭徒公主病　孫慧雪嘆難請好姐姐︰唔可以心軟
【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道
16:38 2023/08/02
【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道
【兒童健康】細仔「肉肉哥」2個月大體型暴脹　網民憂過重唔健康孫慧雪咁回應
12:24 2023/10/03
【兒童健康】細仔「肉肉哥」2個月大體型暴脹　網民憂過重唔健康孫慧雪咁回應
【矯枉過正】曬兒子補習功課老師連句號都改正 孫慧雪：矯枉過正會減少學習動機
12:49 2023/10/06
【矯枉過正】曬兒子補習功課老師連句號都改正 孫慧雪：矯枉過正會減少學習動機

你可能感興趣

【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
20:18 2023/05/05
【最美孕媽】患腺肌症打破醫生斷言無仔生　孫慧雪捱近百支針喜迎第二位巨B
【地獄姐姐】5大極品外傭騙徒賭徒公主病　孫慧雪嘆難請好姐姐︰唔可以心軟
18:02 2023/08/03
【地獄姐姐】5大極品外傭騙徒賭徒公主病　孫慧雪嘆難請好姐姐︰唔可以心軟
【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道
16:38 2023/08/02
【胎盤藥丸】孫慧雪用胎盤製藥坐月補身　價錢功效大公開進食似呢種味道
孫慧雪 娛樂人物職業 演員 開心速遞 綜藝節目 電視劇 娛樂行業 娛樂機構 TVB

最高瀏覽

十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識