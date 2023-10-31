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兒童近視丨小六女生近視年增逾100度　醫生教3大方法減緩近視加深

兒童健康 18:37 2023/10/31

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疫情期間小朋友開展網課，而且減少戶外活動，電子產品成為孩童的「小伙伴」，令兒童近視的風險大增。眼科專科陳卓琪醫生指出：「兒童視覺發展大約會於8歲時完成，在此階段必須保護視力，以免導致不可逆轉的影響，例如弱視。」一旦近視加深至600度，便屬於深近視，或者稱爲「病態性近視」。陳醫生強調，即使進行激光矯視，也無法糾正眼球變長的問題，因此家長需在小朋友視力發展的「黃金時期」，及早正視近視問題。

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近視年增100度需注意

早前中大研究發現，香港6歲學童的近視率在新冠疫情後創歷史新高，情況不容忽視。陳醫生稱：「如家長發現子女常瞇起眼或靠近看事物，都應盡快帶子女接受眼科檢查，若近視度數在一年內增加100度或以上，近視加深的速度便屬於過快，應與醫生商討減緩近視加深的方法，抓緊在小朋友0至8歲的視力發展黃金期控制近視。」

近視可變弱視 

當近視度數超過600度，即深近視，便會增加機會患上黃斑病變、青光眼、白內障，甚至是視網膜脫落。此外，若當雙眼近視度數差距大，即俗稱的「鴛鴦眼」，小朋友有機會依賴近視度數較淺的眼睛，長期下去，度數較深的一邊會因太少運用而致弱視，或影響距離感及立體感。

激光矯視無法糾正眼球拉長

近年不少人可選擇激光矯視改善視力，但陳醫生強調，

激光矯視只能「打磨」角膜，改變角膜弧度。雖進行手術後不需再戴眼鏡，但未能改變眼球拉長的問題，因此深近視人士患上部分眼疾的風險仍較一般人高。

3方法助小朋友減緩近視加深

幸而現時有3種方法，可減緩兒童或青少年近視加深問題。使用阿托品眼藥水可放鬆睫狀肌，延緩近視加深；配戴角膜矯形隱形眼鏡（OK鏡）則是晚間睡覺時配戴的硬性隱形眼鏡，以矯正角膜形狀，惟小朋友需要有良好衞生意識，否則清潔不當，眼睛有機會受細菌感染；配戴光學離焦鏡片是透過光學原理，把周邊視野影像投射到視網膜前，以減慢眼軸增長，延緩近視加深。惟這3種方案只適用於正處於發育期的兒童和青少年，成功率約6至7成。

一位小六女生因每天做功課及溫習至深夜，近視的惡化速度甚快，當時近視已達300度。母親擔心近視會越來越深，甚至增加日後患上眼疾的風險，因此讓女兒接受眼科醫生檢查及治療，包括滴阿托品眼藥水及配戴光學離焦鏡。雖然一年後，女童的近視仍加深至400度，但她的醫生相信，如女童不接受治療，加深的幅度會更大，因此必須繼續控制。

陳醫生強調，從小培養良好的用眼習慣至關重要，如兒童每天使用電子產品時間不要多於1小時、在光線充足的地方使用電子產品及閱讀、定時閉目養神或看遠處讓雙眼休息等。另外每天戶外活動一至兩小時，能促進視網膜分泌多巴胺，抑制眼軸拉長，減緩近視加深。

眼科專科陳卓琪醫生提供3種方案只適用於正處於發育期的兒童和青少年，成功率約6至7成。（受訪者提供）

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撰文 : 陳卓琪 眼科專科醫生

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