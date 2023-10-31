【社區活動】愛望及周大福慈善基金辦家庭教育巡禮　教基層家長正向育兒技巧

▲ 「深水埗正向家庭教育」由「18區正向家庭教育巡禮」演變而成，提供全方位育兒工作坊。（前排左一）周大福慈善基金主席鄭家成、（前排右一）愛望基金創始人鄭志剛。（周大福慈善基金提供）

「周大福慈善基金」今聯同「愛望基金」宣布聯合推動「織善社區」，舉辦「深水埗正向家庭教育」巡禮，為40位基層家長提供正向育兒技巧及心理健康知識，強化親子關係，並提供社工支援，鼓勵家長就育兒、 管教等問題提出疑問。周大福慈善基金主席鄭家成及愛望基金創始人鄭志剛亦到場出席活動，了解家庭實際需要。

「深水埗正向家庭教育」針對基層家庭需要，提供全方位育兒工作坊，包含多媒體互動電影放映會及家長教育研討會，鼓勵家長講出迫切所需，讓基金提出合適方案，以建構快樂家庭。在工作坊中，透過觀賞講述10歲男孩在祖母去世後，經歷悲痛及困惑的微電影《留聲》，家長可藉電影內容反思日常育兒方式，並加深了解子女內心世界。同時設有家長教育研討會，由社區組織協會SoCO社工及基金首席執行官毛廸生剖析劇情，協助家長解決育兒挑戰，學習改善親子關係。

周大福慈善基金主席鄭家成先生表示，希望協助家長以積極思維應對生活各種挑戰，尤其是情緒問題，並提及在今日的分享聚會中，了解到許多母親長期面臨經濟壓力並獨自支撐家庭，甚至需應對兒女的特殊學習需求及家庭暴力問題。因此，他認為基金有責任幫助她們儘快解決問題、培養技能，並提供托兒服務，以培育下一代。

愛望基金創始人鄭志剛則表示，基金希望協助基層兒童在經濟條件限制下，構建美好童年，因此希望與周大福慈善基金攜手於社區深耕細作，與小朋友、家長共同邁向更好未來。

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責任編輯：梁凱婷