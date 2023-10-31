【發展物流】政府擬未來4年推4幅物流用地   北部都會區37頃地發展「物流圈」

政府今日（31日）公布《現代物流發展行動網領》，提出8大策略及24項建議行動，推動行業數碼化、打造物流圈等，並持續增加物流用地以開拓新商機，鞏固及提升香港作為國際物流樞紐的優勢。

運輸及物流局局長林世雄指，當局會定期推出物流用地打造「現代物流圈」，計劃於2024至2027年期間定期推出4幅佔約19公頃的用地滿足需求，會就葵青貨櫃碼頭周邊具潛力發展多層式現代物流中心的用地進行研究；政府亦擬於北部都會區內的新發展區預留約37公頃土地，以打造不同功能的現代物流圈。相關規劃研究料年內展開，預計2025年公布結果。

林世雄續稱，北部都會區已預留或正規劃用作現代物流發展的37公頃土地，分別位於洪水橋/厦村新發展區、新田/落馬洲發展樞紐、新界北新市鎮及文錦渡，粉嶺北新發展區，以及擬議龍鼓灘填海土地。當區會在區內建設各種物流基建設施，例如現代化運輸、配送、倉儲、裝卸、搬運、包裝、流動加工設備、相關貨運通道，又希望引入金融服務與物流服務混合發展，相輔相承。

▼ 點擊圖片放大 +2

他強調，這些擬發展的物流土地都是鄰近陸路口岸，相信可加強跨境貨運協作，而當區日後會發展多層式大廈，會與發展局研究將租金定於中小企業可負擔水平，並可收納部分以目前以棕地作物流活動的業界。

其餘措施方面，當區計劃明年起聯同業界加強宣傳推廣，吸引年輕人入行；同年內亦會優化及恆常化「第三方物流服務供應商資助先導計劃」等。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

最新影片推介：

記者：蘇文軒