【消費調查】6成Z世代愛買足金作自我獎勵　調查：消費者重視中華文化元素珠寶

▲ 調查發現，中國及香港18至24歲的「Z世代」熱衷於買黃金。

戴珠寶再不是年長人士的專利。一項調查發現，中國及香港18至24歲的「Z世代」熱衷於買黃金，逾六成人會購買足金首飾作為自我獎勵或日常佩戴。同時，他們認為黃金可以保值外，還象徵中華傳統文化的傳承。

最新影片推介：

周大福在今年8月至9月委託獨立跨國市場研究機構，向中國內地及香港507個城市、共5,000名18至40歲的人調查珠寶消費喜好，當中有150人來自香港。調查發現，61%受訪者表示會佩戴足金珠寶首飾，91%人傾向購買具有中華文化傳承元素的珠寶首飾，74%人認為天然鑽石的價值高於人工培育鑽石。當中，在18至24歲的「Z世代」受訪者中，64%人會購買足金首飾作為自我獎勵或日常佩戴。

調查顯示，中港兩地的受訪者熱愛買金飾的原因不同，香港人買金動機是黃金有投資保值價值，而內地人買金則是黃金象徵財富與幸運。除了黃金外，半數受訪者最有意向購買天然鑽石。調查又發現，56%受訪者會將珠寶品牌，與信任和品質聯繫在一起。

周大福珠寶集團首席品牌官陳義邦表示，年輕消費者重視珠寶首飾背後的文化、設計理念及工藝文創，是次報告將有助珠寶行業制定新的策略，繼而開發出能讓下一代消費者產生共鳴的產品。

10月是小學測考季，TOPick推出中英數常免費試題下載區，立即下載免費試題備戰測考：中英數常試題

【爸媽必Follow】全新TOPick親子IG現已推出！立即睇︰https://bit.ly/3BN0C4s

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

責任編輯:王明芳