食用安全｜大媽稱小朋友食完榴槤不適拿3粒核求換貨　水果店店主1句話企硬獲讚

▲ 大媽稱小朋友食完榴槤不適，拿3粒核求換貨，水果店店主1句話企硬獲讚。

水果店遇「極品客人」！近日內地一名大媽在水果店買榴槤，食用後竟拿着3粒榴槤核到水果店强行要求退換，並稱自家小孩吃了肚子不適，惟店主認為大媽故意鬧事，最終報警才解決事件。

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據《貓頭鷹視頻》報道，事發在周日（10月29日），安徽阜陽一名大媽在水果店買榴槤，吃完後帶着3粒榴槤核到店舖要求退換。惟店主趙女士表示，榴槤只剩果核無法退換。大媽便稱家裏的小孩吃完榴槤後不舒服：「又吐，肚子又脹」，堅持要換榴槤，趙女士遂讓大媽帶小孩子到醫院檢查，

如果是吃我家榴槤造成的，費用我一切來出。

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惟大媽繼續在店内吵鬧，不肯罷休。無奈之下，趙女士只能報警處理，而大媽的兒子也前來將她帶走。事後趙女士仍然很生氣，

我做這麼多年生意還沒遇到過這種人，肯定是故意鬧事的。

事件曝光後引起大量網民熱議，紛紛批評大媽的做法貪心，「都是吃飽了撐的」、「這分明是老無賴呀！」；亦有不少網民大讚店主的做法，「今天給她換了，她明天就敢再換一次」。

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榴槤營養價值高

尚營坊註冊營養師黃雅婷曾於TOPick撰文表示，一瓣榴槤約含220卡，熱量等於一碗白飯。她提醒若能控制食用分量，一星期最多吃1至2次，每次吃1至2瓣，便不算太過分。其次，榴槤的鉀質也很高，每瓣含600毫克（成人男性和女性每日建議量，分別是3,400及2,600毫克），鉀質具有去水腫、降血壓的作用；另外當中亦含約6克纖維，多於兩個加拿蘋果的纖維量。

幫助消化排解便秘

據美國農業部數據顯示，一瓣榴槤的膳食纖維達9.23克，以人體一天攝取25克纖維計算，相等於一天攝取量的36%。豐富的膳食纖維有助消化系統分泌，增進腸胃蠕動，避免便秘、腹瀉等問題發生。

減慢衰老防癌

榴槤含豐富維生素C，能清除體內的自由基，令皮膚保持濕潤，從而減慢衰老、脫髮、老人斑等症狀。此外，榴槤中的維他命B群，可預防癌細胞形成，增強免疫系統。

健脾益胃

註冊中醫師劉芷寧曾受訪表示，榴槤具有溫補氣血、健脾益胃等功效，尤其適合體質虛寒人士食用。而榴槤被稱為「水果之王」，甚具大補功效，可補腎壯陽、健脾補氣、活血驅寒，適合病後體弱以及產後婦女食用。

但劉醫師同時表示，榴槤性質溫熱，不宜多吃。體質燥熱人士多吃，會有牙齦腫痛、流鼻血、噁心嘔吐等症狀。體質陰虛者食太多則會令體質過於燥熱，導致咽乾喉痛、流鼻血等不良反應，因此建議榴槤每日只食2小粒。

果柄及釘夠硬代表新鮮

至於如何揀選靚榴槤，馬來西亞馬六甲Lim Poh Wah榴槤園檔主阿Ling就曾受訪表示，各榴槤品種不一，大致來說可跟從以下準則︰

1. 要揀連果柄，及釘夠硬的，那代表新鮮。

2. 聞一聞香氣，香味愈濃代表愈成熟。

3. 第二可搖一搖，有聲的話代表較乾身，沒聲的較濕而Creamy

4. 第三不要挑榴槤「屁股裂開」的，因為接觸空氣後會很快變壞。

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責任編輯：羅嘉欣