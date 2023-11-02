羅密歐與祝英台丨蔣祖曼不認個性蝕底對演戲保持初心　不懂「計算」盡力做好每個角色

▲ 蔣祖曼在《羅密歐與祝英台》演神槍手。

在花花世界的娛樂圈，當你打滾得愈久，要做到毋忘初心絕對不容易，正如入行22年的蔣祖曼（Joman）在外界眼中覺得她沒有事業心，個性不進取，難免在這圈子相當蝕底。

蔣祖曼接受TOPick專訪坦言從不覺蝕底，並認為多年來一直沒有離開選擇在這行發展全因喜歡和開心：「我覺得開心是最重要 ，如果我要勉強自己做一些事才可以有回報，那麼我情願蝕底。」

在近日熱播中的劇集《羅密歐與祝英台》演「祝英華」一角的她，首次挑戰打戲，而且槍法如神，呈現另類型格一面予觀眾。

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首次拍打戲+吊威也

Joman指此角與以往最大不同便是有打戲，更要演繹出色的神槍手：「今次是我第一次拍打戲，雖然只是玩槍，已經覺得十分棒。因為拍前有個多月要訓練，例如要練習翻筋斗﹑飛身過枱等，過程學了不少東西，不過今次自己真打就較少，希望下次有機會。」

她續指雖然入行多年，惟從來沒試過吊威也，故未開拍先興奮：「因為幕後人員知道我沒吊過，就叫我要準備衣服，小心會很痛 ，所以都有心理準備。不過武指很專業 ，加上我不是吊得很高，只是輕吊， 一層樓也未到 ，最終能過到癮之餘又不會很辛苦。」

▲ 蔣祖曼（越玲瓏 攝）

大讚Aimee與阿Mo

今次Joman與陳茵媺（Aimee）和陳豪（阿Mo）有不少對手戲，對於兩位拍檔，Joman讚不絕口，更大讚Aimee相當勤力：「有一次我與她出外景，平時我們拿劇本，只是一個File，但她是帶一個大盒出來，裏面全都是她的功課 ，因為她有很多自己Mark下的筆記 。而且，在平時坐車的時候，大家都會爭取時間休息，但她仍會研究劇本，無時無刻都在想個角色。」

Joman則指貴為視帝的阿Mo不會只想怎樣演好自己的戲，而是會想怎樣令整件事也一起好：「他會看旁邊人的戲，然後給意見可以這樣演繹的方法，但他不是『招積』那種態度，而是令你聽後會很接受和舒服的感覺。」

與角色相近？

「祝英華」一角有情有義﹑敢愛敢恨， 現實中的Joman與角色也有相近的特質，惟她自言唯獨沒有「恨」：「我個人沒甚麼怨氣，很多時朋友會對我說你這樣都可以不發火？我對家人就會比較有火，但對朋友或出面人是沒有脾氣。我很喜歡和平和接受能力很高。」

不過她直言也會有發忟的時候，便是遇到對工作不專業的人，惟其明白每個人都有新手的過程，也需給予他們時間學習，故當遇到有人沒有做好自己應做的事，只會默默地忟。

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不怕被定型 演繹不一樣感覺

入行22年的她，或許因硬朗的外表，多年來演繹大多女強人角色，惟她不怕被觀眾定型只有強勢一面，並表示加入TVB後反而較以前接觸多了不同類型一角。

Joman解釋所謂的硬朗亦有不一樣的感覺：「就如在《輕·功》的嵐嵐的硬只是表面，也有溫柔的一面。而我覺得今次祝英華一些也不硬淨，她只是捍衛自己最心愛的東西 ，所以其實就算硬淨亦有不同感覺， 人有很多不同一面， 我也不擔心觀眾覺得自己做來做去也是這些角色。」

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曾遇樽頸位

雖然如此，她直言曾因屢演有制服的角色，而遇上樽頸位不知如何再能突破：「我記得當時找了很多人談天包括有泰臣， 我對他說覺得自己做得很差，究竟怎樣可以做得好些？」

Joman指隨着時間和經歷，心態有變才慢慢接受，「 首先不要否定自己 ，不要凡事先拒絕 ，我以前就是會經常與自己說不要吧，又是這些角色或者覺得自己做得不好， 經常否定自己，現在慢慢接受和覺得其實有人想起某些角色或職業，會想起你的話，也是一種成功。」

▲ 蔣祖曼（越玲瓏 攝）

毋忘演戲初心

人成長了想法或者價值觀會有所不同，甚至有時候會被現實社會影響而忘記入行的初心，由出道直至現在的Joman一直堅持做自己，做認為喜歡開心的事，難怪她以隨心形容這22年的演藝生涯。

她憶述在未入TVB前有一段長時間邊返正職邊做演員：「我有很多工作也做過，例如餐廳、物理治療中心的護士、售貨員，直到拍完《警界線》之後才全職做演員。我又覺得自己不大使， 總之做得開心就可以，所以那段時間有機會拍攝就拍攝， 沒有就繼續返工，一直也很隨心，我完全不會想如何令自己事業好些。」

不認同個性蝕底

正正這種隨心、不爭不取的性格，在這行發展難免會十分蝕底，但Joman秒回從沒有這種感覺，「我做這行原因就是自己喜歡和開心 ，我覺得開心是最重要， 如果我要勉強做一些事才可以有回報，那麼我情願蝕底。」

全因對演戲的熱愛，即使要返工又要兼顧拍攝工作，她仍從沒有一絲想放棄做演員，直到三年前疫情的來臨，不少拍攝工作要暫停，全行也變得十分靜，「當時我先想是否一世也是這樣？這樣就完結了我的演藝生涯？」

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自認有事業心 加入TVB展開新一頁

有危就有機，碰巧Joman便遇到加入TVB的這個「機」，再展開其演藝生涯的新篇章，難怪她自言十分感恩，加入公司未夠兩年，已經拍攝第5部劇集，足見TVB對其的重視。

正如她所言，加入TVB後一劇接一劇，而且所演的角色備受觀眾讚賞，成功入屋，現時可謂其事業搏殺期，對此Joman認同這個階段對其而言來得剛剛好，「我不會覺得遲，永遠自己選擇的時間才是最好的時間 ，可能早幾年有機會做我又不會珍惜，因為個人還很Chill，沒甚麼負擔。」

她笑言很多人也覺得其沒有事業心，惟其不同意：「我不明為何旁人會有這樣的感覺，我一直都指自己明明很有事業心，為何覺得我沒有呢？可能他們覺得我平時的生活很平淡，又不會出外應酬。」

▲ 蔣祖曼（越玲瓏 攝）

不懂計算 只想做角色

既然她自覺現時為事業搏殺期，加上TVB近年不少花旦相繼離巢，對其也是一個好時機「上位」成一線花旦，事業更上一層樓。

Joman坦言盼事業有更好發展，惟不會計算何謂適合時機「上位」，「我不會想是否這個時候好些或者要怎樣做，我不懂這些，只懂得演戲 ，拿到劇本就想做好角色，盡能力做好自己，就是這麼純粹。」

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女兒投訴工作太忙？ 不做怪獸家長

現時工作較以前忙碌，難免少了時間陪伴子女，Joman笑言也收到女兒的「投訴」：「女兒會較嗲經常叫我不要上班，我就會對她說你也不要上學，我們甚麼也不要做攤在家，很好笑。我覺得沒有Work-Life Balance，當你覺得分得很balance，別人永遠也不覺得足夠，最重要與家人溝通，大家有個舒服的方法。」

與子女關係如朋友的Joman自言不是怪獸家長，給予小朋友較大的自由度：「我的底線也很清晰 ，讀不讀得成書也沒所謂， 最重要找到自己喜歡的事，我覺得影響你將來是你個人的世界觀 。」

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注重仔女品行 與子女關係像朋友

她續說：「我很注重品行方面，責任和禮貌是十分重要，一定要盡好自己的責任，不可以超越這條底線， 如果越過我也可以很惡。 」

她指越過底線絕對會發火罵人 ：「我可以很惡 ，但他們又會很清楚我為何會發惡？ 我會預先對他們說我就來發火， 第一次會好好地說﹑ 第二次我會說就來發火﹑ 第三次就真發火 ，所以他們也很少會令到我這樣， 因為也很知道我性情。」

Joman在家中擔任「好人」角色，老公則為「壞人」：「他長期都好惡，所以子女會與我聊天較多，加上可能男生與男人同性又難溝通，但老公對個女就會溫柔些，只得個女能『食』住他。」

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相愛相扶

至於與老公相愛多年，一直恩愛如昔，而且大家也是同行，互相更能體諒對方，即使已過了熱戀的階段，Joman更享受這種細水長流平平淡淡的愛情。

雖然大家同是這行工作，Joman直言與老公互相不知對方做甚麼，更笑言現時要隨遇先見到對方：「大家也較忙 ，晚上他也較晚回家，所以他最近經常對我說要隨緣才見到我， 因為大家工作的時候又不知幾點收工，變了隨緣見面。」

望得到獎項認同

現在Joman的事業發展愈來愈好，她自言向視后為目標進發，望能夠奪得獎項：「能奪得任何一個獎項已經很開心，因為這是對自己一個肯定。不過最重要是遇到好角色和好劇本，這樣奪獎才有意義。」

這份純粹熱愛演戲的初心，22年來從沒改變，她只要接到每一個角色也會盡力做好。

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記者：陳曉柔