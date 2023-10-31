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幼稚園面試丨St. Catherine's校長親講收生要求重5方面　孩子扭眼瞓哭鬧未必被拒收

幼稚園 18:03 2023/10/31

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St. Catherine's國際英文幼稚園黃淑恒校長親授面試貼士。

位於九龍塘的國際英文幼稚園（St. Catherine's International Kindergarten，下稱St. Cat）創校超過50年屹立不倒，每年均吸引大批家長為子女報讀，包括一眾星二代。St. Cat的面試即將於11月初舉行，校長黃淑恒坦言沒有特定取錄甚麼學生，但有5大方面比較重視。

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國際英文幼稚園是私立男女幼稚園，於1970創校，以打好幼兒兩文三語基礎為目標，尤以英語課程聞名，其中自家編製的英語拼音（Phonics）教學最具口碑。Phonics課程由開校至今已超過50年歷史，且每年都會檢討及修訂，緊貼學生所需。

該校多年來一直都是區內家長的熱門之選，連星級家長都安排子女入讀，歷年名人校友包括陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、蔡少芬張晉女兒楚兒和信兒、陳浩民蔣麗莎4子女、林文龍郭可盈女兒林天若、杜德偉兒子AJ、王浩信陳自瑤女兒王靖喬、胡杏兒大仔Brendan、文頌嫻女兒Jamie等。

而現正就讀St. Cat幼稚園或幼兒園的星二代有陳敏之兒子雷子樂，陳展鵬單文柔女兒小豬比、雨僑女兒Harper及湯怡麥秋成女兒麥QQ等，真是星光熠熠。

黃淑恒校長表示不會指定取錄甚麼學生，但會觀察考生5大方面。（湯致遠攝）

黃淑恒校長表示，每年報讀該校的家長人數相若，面試會分兩部分，首輪面試會讓小朋友進行小組活動，第二部分則是個人在爸爸或媽媽陪同下，與老師進行面談，當中老師會提問及玩遊戲，或者問及生活需要上一些基本認知。

校方亦會向家長派發一張問卷，以探討親子在家中的情況，以及家長對學校的了解等。家長毋須提交Portfolio，校方會主要透過面試當日觀察孩子的表現。

由此可見面試非常重要，黃淑恒校長呼籲家長不必太緊張，學校沒有指定要取錄那一類型學生，但會從活動及面見期間，重點觀察以下5方面：小朋友的禮貌、回答老師的表現、整體發展、與爸媽的溝通與互動，以及家長是否認同學校的辦學理念，懂得教子女尊師重道，「希望入讀我們學校的小朋友都可以做得到。」

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設休息區安撫哭鬧孩子

來面試的小朋友只有兩三歲人仔，黃校長明白幼兒去到一個陌生環境難免會哭鬧，因此校方特別劃出一些地方讓小朋友休息、喝水，老師會給予他們一些玩具及播放影片，讓孩子慢慢冷靜下來及適應環境。

有些情況則是小朋友一來到就睡著了，我們都會讓他們先在那些區域繼續睡一會，睡醒後才安排他們面試。

3大活動助銜接小一

St. Cat的升小紀錄優良，黃校長稱過去畢業生大部分能升讀心儀學校，不論直私、資助、國際學校都有，「很多家長回來告訴我們，子女上到小學後都得到校方認同，覺得他們有自信、擅於表達、喜歡溝通，這些都是我們培育一個小朋友的目標。」

黃淑恒校長稱有不少家長分享孩子升上小一後都獲得認同，覺得他們有自信、擅於表達、喜歡溝通。（湯致遠攝）

為了讓學生對升小有更好準備，St. Cat會由K2學期尾開始先後設立3個主題活動，包括K2學期尾的「創意互動周」、K3學期初的「小一全方位」和K3學期尾的「開開心心上小學」。

在為期3周的「創意互動周」中，會有一些生活情景及小組學習活動，以加強小朋友創意、思考和批判性，為面試前做定一些準備。而K3學期初的「小一全方位」則為期3至4周，專注為學生做面試前訓練，除了訓練禮儀，還會增設遊戲工作紙、小組學習、個人面見訓練等。希望通過這些不同情景學習，為小朋友小一面試做好準備。

到K3學期尾的「開開心心上小學」，同樣為期3至4周。學校會為小朋友模擬小學生活，包括設立小息、抄家課冊、常規訓練要求，並會教導學生在家看時間表上課，學習執書包。老師亦會改作分科教學，會按時間調配班別上課，讓小朋友知道上小學是分科學習，要面對不同老師。

黃校長希望以上活動能為學生做好小一銜接準備，「小朋友明白了這種學習過程，到上小學就會較易適應。」

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記者：林綺玲

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