名牌配飾｜Balenciaga出$3,900鑰匙髮圈　網民取笑靈感來自浴室

▲ Balenciaga鑰匙髮圈，你又點睇呢？

法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）以「現代派輪廓」見稱，最近品牌推出的鑰匙髮圈在時尚界再次掀起話題。

Balenciaga這款UTILITY 2.0 黑色髮帶採用黑色聚酯纖維和彈性纖維、銀色混紡、金色鋅合金和黃銅製成，配有兩個可拆卸鑰匙，是品牌最新推出的2024年早春系列飾品，現在官網叫價港幣 3,900 元！

▲ Balenciaga UTILITY 2.0 黑色鑰匙髮帶

網民取笑靈感來自浴室

不過這款髮飾不是人人懂得欣賞，有內地網民笑稱可自己製作這個髮圈，材料只需要一條黑橡筋和兩條鑰匙，成本只需要十數元，跟近4千元叫價的正版可謂有天淵之別！

有網民甚至不留情面指這個髮圈靈感來自浴室，因為很多女生洗澡時，都會胡亂拿一條橡筋紮起馬尾，認為設計有點簡單。

被搶購一空

雖然很多人不賣帳，但亦有不少人當它是寶，這款在中國定價為人民幣4000元的髮飾，原來在北京和上海店家早已銷售一空，暫時在杭州、廣州和成都等地仍有貨。

而香港官網亦暫時仍可預訂，所以值不值得，真的是見仁見智。

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Balenciaga這款髮飾成功引起熱議，至於其他奢侈品牌，包括DIOR、Louis Vuitton、GUCCI與CELINE，它們推出價值相若的髮飾，設計又會否這麼有趣呢？

CELINE TRIOMPHE SNAP髮夾 HK$ 3,950

這款金色飾面的凱旋門髮夾，叫價大概四千元港幣，鐫刻CELINE PARIS標誌，設計比起Balenciaga髮圈，平實多了。

GUCCI心形髮夾 HK$ 3,900

俏皮的髮飾繼續豐富Gucci系列。這款獨特的髮夾採用玳瑁樹脂製成的兩顆心形圖案，並配有水晶飾邊。閃閃發光的水晶照亮了其中一個標誌性的互鎖 G 標誌的形狀，而另一個則出現了粉紅色的小心形細節，充滿少女味。

Louis Vuitton Nanogram Hair Set HK$ 2,800

Nanogram 髮飾套裝以其閃亮的五金和精緻的設計提升了各種場合的造型。三個迷你髮夾採用三種引人注目的金屬飾面，包括金色、玫瑰金和銀色五金配件 ，配襯短髮時，顯得俏麗可人。

MISS DIOR金屬水晶髮夾 HK$ 5,900

這款髮夾是 Miss Dior 標誌性系列的優雅現代作品，靈感來自 Lady Dior 手袋。金色飾面金屬 Dior 標誌飾有密鑲銀色水晶。這款精緻的髮夾可與其他 Miss Dior 作品搭配佩戴，感覺高雅大方。

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責任編輯：Kiwi Lee