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退休生活丨林超英自言熱愛香港盼用餘生回饋　反對為子女置業：害死佢地

休閒消費 17:30 2023/11/23

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前天文台台長林超英自言熱愛香港，盼用餘生回饋。

不少香港人退休之後，均憧憬四處去旅行，但今年74歲的前天文台台長林超英，卻反其道而行，話人愈大反而愈想留港，聲言自己唔怕醜，喜歡大大聲同人講自己熱愛香港的他，更希望用自己餘下的日子好好地回饋香港。林超英接受TOPick訪問時，除了分享其充實的退休生活，更慨嘆香港氣候變化驚人，持續高溫日子其實是都市人傷害環境的惡果，並分享為人父母心得，力斥現在「買樓俾仔」是相當錯的做法。

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退休生活

離開了天文崗位10多年的林超英指，年青時已經去了很多地方旅遊，因此退休之後反而想將生活重心放回香港，並強調即使已「無官一身輕」，但卻絕非無所事事。為了保持身心健康，他除了保持適當運動外，又會保持與年青一代於社交平台上接觸，除了與他們探討社會議題，亦會分享自身對花草的興趣。

訪問當天，他便帶記者到他日常愛流連的公園，如數家珍般介紹其種種「新歡」，旁人肆意踐踏的路邊花草，原來在這位前台長眼中，頓成「心頭好」！他指當不少人由朝至晚腦海只有旅遊，變成旅遊奴隸，他更嚮往活在當下，珍惜眼前的一草一物，並強調香港是真的好美好，只要大家放慢腳步去留意。

香港的氣候變化

林超英大讚香港氣候其實相當好，雨量適中，又有山又有海，形容「世界很少地方會是這樣」，所以最宜居一定是香港。不過，話鋒一轉，他又慨嘆香港近年來愈來愈熱，回憶其孩童的年代，香港一年熱的晚上，往往只有寥寥數晚，惟至最近這2至3年，熱夜卻幾乎佔了近2個月，解釋這與全球暖化有密切關係，亦是人類自食的惡果。

我覺得人類於過去幾十年做了如此多事情，去令天氣變化如此急劇，人類是應該去承受這個挑戰！

對於氣候的轉變，他指人類除了要學會愛會環境地球資源外，亦應開始學習面對。他指城市要講韌性，這韌性是要靠市民政府一齊做。何謂韌性? 可能是應變力的一種，他舉例，就是打風時，塌少少，但很快復原；熱呢?有幾日熱，有人病入醫院，就有社福機構很快去支持受影響市民，防止他們受傷害。

為人父母

近年愈來愈流行「父幹」，林超英提及此文化時則一面不屑指自己與太太從來沒有「專登儲錢為仔」的習慣，認為此舉會扼殺了兒子們作為一個獨立人格的成長，變相亦令他們日後難以經得起風浪。他強調每一代人，有每一代人的問題，每一代人，亦有每一代人的機遇。作為父母，實在無須過份為子女們擔心。

我聽說現在有人話要養仔女，就要做一件事，就是要買2層樓，一層讓子女自住，一層讓他們收租，保證他們一生人有收入...我覺得這種做法，等於害死仔女！

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記者：容惠玲

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