【數據過河】數據過河仍待拍版 進駐內地學者科企指受限盼放寬

▲ 劉雲輝表示，內地有較多工業化人才以進行機械人研究。(陳展棋攝)

3月開幕的河套區福田研究院，設有「天石機械人研究所」，現在正研究影像診斷、以及微創手術機械人，包括用特別材質造成的三維柔性鏡，協助醫生進行內窺鏡手術。目前內地及本港的科研人員均各佔一半，總數有50名人員進駐。

研究所所長劉雲輝表示，研究院內醫學及工程學合作進行研究，以讓產品落地，希望就如20年前發展自動駕駛一般，以科技減輕醫生的負擔。他表示，香港工程的人才集中於算法等核心工作，較少集中於產品工業。不過工藝設計中，比起動用高學歷人員，熟習精密機械加工的人才更重要，大灣區則有不少這些的人才，可以協助產品落地。

至於2011年中大深圳研究院，近年亦開展「共創空間」項目，目前共有40多間初創企業進駐，共獲內地政府每年投資200萬。有主打個人度身訂造的益生菌方案的初創公司行政總裁曾志謙表示，國內的政策較香港「難打」，例如開實驗室需與其他人合作，不過內地提供的資金較香港充裕。

港區河套區將於2025年落成，劉雲輝期望未來河套區的科研人員，上班可以「刷個卡就可以過關」，相信河套區發展可以加快科研應用。中大福田研究院院長秦嶺表示，兩地河套區的發展一定是協同發展，並不會是競爭的關係，相信兩地政府會做好分工及協調。

外界一直憧憬兩地數據數河。劉雲輝指，目前河套區的數據未能過河，需要分別於兩地建立各自的人工智能系統，當中耗費時間。曾志謙亦表示，目前需要由本港人員於內地重新建立系統，希望可以盡快放寬，「或者你嚴格些，限死我(條件)、VPN化，但對我來說都是一個方便。」

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記者：陳展棋