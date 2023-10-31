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聲夢傳奇丨炎明熹獲頒最佳學員獎　音樂老師Cleo大讚Gigi謙卑勤力

娛樂 18:43 2023/10/31

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

炎明熹獲頒「最佳學員獎」。

培訓出不少新星的音樂學院成立十周年，在昨晚（10月30日）舉行音樂會，並由學院學員參與競逐獎項，共由邀請專業音樂人擔任評審，同屬校友的大師姐炎明熹（Gigi）亦有到場支持眾小師弟師妹。

除Gigi外，《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）、組合XiX成員同樣都為校友，好們分別擔任表演嘉賓。身穿黑白短裙嘅Jasmine為現場觀眾唱出《靈魂相認》，更表示非常高興返母校表演。

聲夢小花丨炎明熹新歌網上點擊突破百萬　 Gigi對年尾頒獎禮抱隨心態度

（左起）炎明熹、Cleo、任暟晴。

Gigi謙虛又勤力

至於剛推出新歌XiX載歌載舞唱《SiS》，她們要多謝歌唱老師兼創辦人Cleo一直陪伴支持，之後又齊合唱，Cleo亦大讚XiX背後一直努力，更講到感動落淚，令XiX成員也齊齊又喊又笑。

而Gigi壓軸出場為眾師弟妹打氣，更獲頒該校「最佳學員獎」，Gigi表示學唱歌不止為她帶來不少成就及體驗，老師更分享很多人生道理。而老師Cleo大讚Gigi一直表現謙虛又努力練習，才會有今日的好成績。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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