  • 25°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 19:23
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

阿Sa心郁郁想入市買特色戶　衛詩雅落足力sell掂許靖韻入票買樓

娛樂 19:08 2023/10/31

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

眾英皇藝人到展銷廳並與大老闆楊受成及楊政龍合照。

向來投資磚頭有道的蔡卓妍（阿Sa）現身英皇國際全新港島南海景住宅項目「澄天 SouthSky」展銷廳，而英皇國際副主席楊政龍更親自帶隊介紹項目示範單位。他表示：「項目自從推出後引起市場極大迴響，吸引大批準買家到場參觀，當中不乏英皇娛樂旗下藝人，估唔到親民價都吸引到佢地。」

被問到是否被最新公布的減辣激起買樓念頭，向來投資有道的阿Sa表示：「今次來看樓盤除是支持公司旗下項目外，更是被這個樓盤的自身優越條件所吸引，尤其是對特色戶深感興趣，因為連天台特色戶自置樓梯直上天台，私隱度高。」

她形容以港島區全新樓而言，價錢真的十分吸引，所處地段都讓她倍感親切，自己從小便生活在南區，這個地方充滿著好多童年的回憶，充滿著家的味道，所以「心郁郁」。

衛詩雅落足嘴頭

阿Sa常在IG分享日常生活趣事，而家中無敵大海景往往成為焦點，她認為：「近海景真是選擇居所的一個加分點，可以增強空間感之餘，還可以巧加設計將景色融入家中。」

此外，現居所不少優點是她希望在購置新物業中保留，例如便利的交通，休閒美食娛樂配套等，而更重要的是地區發展潛力。目前港島南正加速發展，呈現許多發展新機遇，阿Sa認為入手此樓盤是投資的優先考慮。

而衛詩雅做代言人Sell掂Angela即場入票，除阿Sa亦身體力行支持公司，英皇娛樂眾藝人自行組織「星級睇樓團」現身展銷廳睇盤，衛詩雅、周家怡、泳兒、許靖韻帶隊洪助昇、黎展峯、黎峻、艾妮、朱天、郭思及劉若寶一行11人積極撐場。

作為項目大使的衛詩雅更落足嘴力sell自己人，而同場的Angela早於2017年已入手自己公司樓盤，上次跟媽媽一起排隊揀樓「一身汗」，對「澄天」深感興趣，即場決定入票再度支持，她表示：「幾年前成功買到公司旗下樓盤上車做業主，今次同上次一樣都係睇完盤覺得好吸引忍唔到手，因為公司樓盤質素高，價格親民。上次買咗一房單位，今次心儀兩房單位，希望越住越大，越來越好！希望抽到啦！」

群星起哄變英皇宿舍

眾藝人識做，大讚樓盤位置好、配備完善，並直呼希望老闆安排作為「英皇宿舍」，老闆隨即搞笑回應：「多謝幫襯！」。早前傳片教陳家樂救急滲水的周家怡表示睇樓覺得好心動，尤其是可以同英皇兄弟姐妹做鄰居，要認真問問老闆拎折頭，並笑稱： 「呢個海景 2樓盤真係
無得輸，可惜三房單位數量有限要些運氣才抽到 12。」

身旁的許靖韻（Angela）馬上回應：「我很隨和的，唔同你爭，我要兩房單位就夠啦！大家到時記得過嚟housewarming！」

許靖韻（中）入票

項目大使衛詩雅Sales上身，對樓盤優點如數家珍：「這個樓盤背山面海5，地段一流，而我最鐘意是這個三合一露台設計，彈性利用戶外空間4，這個折疊式晾衣架13真是一大加分點，可以在露台晾衫充滿陽光的味道，就憑這個我考慮入手。」

而買樓一向看重location的泳兒（ Vincy）亦認為該樓盤各方面條件都讓人心動，並表示：「無論是交通還是配套設施，自己特別鐘情於港島樓盤，都想買多層作投資收租。」一眾藝人七咀八舌，現場氣氛相當熱鬧，衛詩雅笑說：「大家唔好討論了，拿拿林入票啦！我自己準備咗票，睇準特式單位
喇！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【紮職2】黃宗澤張繼聰陳家樂齊演古惑仔　感受睽違已久港片情懷
18:32 2023/09/07
【紮職2】黃宗澤張繼聰陳家樂齊演古惑仔　感受睽違已久港片情懷
【ERROR成員】吳保錡抱恙拍新歌《黑貓》MV　邀衛詩雅胡子彤Sica參演添電影感
16:18 2023/09/23
【ERROR成員】吳保錡抱恙拍新歌《黑貓》MV　邀衛詩雅胡子彤Sica參演添電影感
【不日成婚2】前導海報揭露角色滿懷心事　陳家樂衛詩雅笑言隨時最後一次演CP
13:53 2023/10/06
【不日成婚2】前導海報揭露角色滿懷心事　陳家樂衛詩雅笑言隨時最後一次演CP

你可能感興趣

【紮職2】黃宗澤張繼聰陳家樂齊演古惑仔　感受睽違已久港片情懷
18:32 2023/09/07
【紮職2】黃宗澤張繼聰陳家樂齊演古惑仔　感受睽違已久港片情懷
【ERROR成員】吳保錡抱恙拍新歌《黑貓》MV　邀衛詩雅胡子彤Sica參演添電影感
16:18 2023/09/23
【ERROR成員】吳保錡抱恙拍新歌《黑貓》MV　邀衛詩雅胡子彤Sica參演添電影感
【不日成婚2】前導海報揭露角色滿懷心事　陳家樂衛詩雅笑言隨時最後一次演CP
13:53 2023/10/06
【不日成婚2】前導海報揭露角色滿懷心事　陳家樂衛詩雅笑言隨時最後一次演CP
衛詩雅 周家怡 歌手 蔡卓妍 許靖韻

最高瀏覽

十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識
十優港姐丨麥明詩認與盛勁為拍拖　坦言彼此對結婚有共識