阿Sa心郁郁想入市買特色戶　衛詩雅落足力sell掂許靖韻入票買樓

▲ 眾英皇藝人到展銷廳並與大老闆楊受成及楊政龍合照。

向來投資磚頭有道的蔡卓妍（阿Sa）現身英皇國際全新港島南海景住宅項目「澄天 SouthSky」展銷廳，而英皇國際副主席楊政龍更親自帶隊介紹項目示範單位。他表示：「項目自從推出後引起市場極大迴響，吸引大批準買家到場參觀，當中不乏英皇娛樂旗下藝人，估唔到親民價都吸引到佢地。」

被問到是否被最新公布的減辣激起買樓念頭，向來投資有道的阿Sa表示：「今次來看樓盤除是支持公司旗下項目外，更是被這個樓盤的自身優越條件所吸引，尤其是對特色戶深感興趣，因為連天台特色戶自置樓梯直上天台，私隱度高。」

她形容以港島區全新樓而言，價錢真的十分吸引，所處地段都讓她倍感親切，自己從小便生活在南區，這個地方充滿著好多童年的回憶，充滿著家的味道，所以「心郁郁」。

衛詩雅落足嘴頭

阿Sa常在IG分享日常生活趣事，而家中無敵大海景往往成為焦點，她認為：「近海景真是選擇居所的一個加分點，可以增強空間感之餘，還可以巧加設計將景色融入家中。」

此外，現居所不少優點是她希望在購置新物業中保留，例如便利的交通，休閒美食娛樂配套等，而更重要的是地區發展潛力。目前港島南正加速發展，呈現許多發展新機遇，阿Sa認為入手此樓盤是投資的優先考慮。

而衛詩雅做代言人Sell掂Angela即場入票，除阿Sa亦身體力行支持公司，英皇娛樂眾藝人自行組織「星級睇樓團」現身展銷廳睇盤，衛詩雅、周家怡、泳兒、許靖韻帶隊洪助昇、黎展峯、黎峻、艾妮、朱天、郭思及劉若寶一行11人積極撐場。

作為項目大使的衛詩雅更落足嘴力sell自己人，而同場的Angela早於2017年已入手自己公司樓盤，上次跟媽媽一起排隊揀樓「一身汗」，對「澄天」深感興趣，即場決定入票再度支持，她表示：「幾年前成功買到公司旗下樓盤上車做業主，今次同上次一樣都係睇完盤覺得好吸引忍唔到手，因為公司樓盤質素高，價格親民。上次買咗一房單位，今次心儀兩房單位，希望越住越大，越來越好！希望抽到啦！」

群星起哄變英皇宿舍

眾藝人識做，大讚樓盤位置好、配備完善，並直呼希望老闆安排作為「英皇宿舍」，老闆隨即搞笑回應：「多謝幫襯！」。早前傳片教陳家樂救急滲水的周家怡表示睇樓覺得好心動，尤其是可以同英皇兄弟姐妹做鄰居，要認真問問老闆拎折頭，並笑稱： 「呢個海景 2樓盤真係

無得輸，可惜三房單位數量有限要些運氣才抽到 12。」

身旁的許靖韻（Angela）馬上回應：「我很隨和的，唔同你爭，我要兩房單位就夠啦！大家到時記得過嚟housewarming！」

▲ 許靖韻（中）入票

項目大使衛詩雅Sales上身，對樓盤優點如數家珍：「這個樓盤背山面海5，地段一流，而我最鐘意是這個三合一露台設計，彈性利用戶外空間4，這個折疊式晾衣架13真是一大加分點，可以在露台晾衫充滿陽光的味道，就憑這個我考慮入手。」

而買樓一向看重location的泳兒（ Vincy）亦認為該樓盤各方面條件都讓人心動，並表示：「無論是交通還是配套設施，自己特別鐘情於港島樓盤，都想買多層作投資收租。」一眾藝人七咀八舌，現場氣氛相當熱鬧，衛詩雅笑說：「大家唔好討論了，拿拿林入票啦！我自己準備咗票，睇準特式單位

喇！」