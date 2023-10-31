  • 25°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 20:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店

健康資訊 19:19 2023/10/31

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

女子住5星級酒店飲樽裝水，驚飲出異味怒告酒店。

住酒店時常有樽裝水供應，但美國一對夫婦卻因飲用酒店樽裝水，而留下難以磨滅的噩夢。妻子在飲樽裝水時驚覺有異味，及後經檢測才發現水中含有精液，令女事主心靈大受創傷。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】秋燥易誘發皮炎咳嗽過敏　中醫教煮潤肺養顏湯水

據《紐約時報》及「霍士新聞」報道，事發在去年11月18日，美國女子Jane Doe與結婚25載的老公，入住位於舊金山郊外的一間5星級酒店，原定度過4晚生日假。而該集團旗下的酒店，女子與丈夫過往已入住至少600次。

然而在入住期間，夫婦卻發現房中的樽裝水已全數喝完，因此要求酒店工作人員補充樽裝水。及後一名酒店職員把5樽水送到房中，女事主半夜開來喝後竟嚐到一腥味。而她當下懷疑自己喝下男性精液，於是把疑慮告知丈夫後，即向酒店投訴並報警。在事主多番投訴後，酒店把涉事樽裝水送往化驗，結果發現水中確含有精液。

法庭文件指出，一名酒店職員涉嫌把精液注入貼有酒店品牌的樽裝水中，並將水送往事主夫婦房中，屬性侵害行為。而文件亦指出，女事主「感到羞愧、驚恐，並備受羞辱」，而她自喝下加料水後性情亦大變，同時影響夫妻生活。

目前夫婦正向酒店提出上訴，並要求警方化驗精液DNA，盼能查出真兇。而酒店拒絕透露當日值班職員身分，令調查難以進行。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

網絡熱話 酒店 紐約 美國 食用安全 健康問題