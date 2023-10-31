食用安全｜女子住5星級酒店飲樽裝水　驚飲出異味怒告酒店

▲ 女子住5星級酒店飲樽裝水，驚飲出異味怒告酒店。

住酒店時常有樽裝水供應，但美國一對夫婦卻因飲用酒店樽裝水，而留下難以磨滅的噩夢。妻子在飲樽裝水時驚覺有異味，及後經檢測才發現水中含有精液，令女事主心靈大受創傷。

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據《紐約時報》及「霍士新聞」報道，事發在去年11月18日，美國女子Jane Doe與結婚25載的老公，入住位於舊金山郊外的一間5星級酒店，原定度過4晚生日假。而該集團旗下的酒店，女子與丈夫過往已入住至少600次。

然而在入住期間，夫婦卻發現房中的樽裝水已全數喝完，因此要求酒店工作人員補充樽裝水。及後一名酒店職員把5樽水送到房中，女事主半夜開來喝後竟嚐到一腥味。而她當下懷疑自己喝下男性精液，於是把疑慮告知丈夫後，即向酒店投訴並報警。在事主多番投訴後，酒店把涉事樽裝水送往化驗，結果發現水中確含有精液。

法庭文件指出，一名酒店職員涉嫌把精液注入貼有酒店品牌的樽裝水中，並將水送往事主夫婦房中，屬性侵害行為。而文件亦指出，女事主「感到羞愧、驚恐，並備受羞辱」，而她自喝下加料水後性情亦大變，同時影響夫妻生活。

目前夫婦正向酒店提出上訴，並要求警方化驗精液DNA，盼能查出真兇。而酒店拒絕透露當日值班職員身分，令調查難以進行。

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責任編輯：羅嘉欣