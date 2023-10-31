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【北上消費】港鐵明日起推7折北上車費優惠　指定車站入閘往羅湖落馬洲站

社會 19:16 2023/10/31

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港鐵明日起推北上車費優惠，料吸引更多港人到深圳消費。（資料圖片）

內地海關總署公布明日（11月1日）零時起，撤銷健康申報「黑碼」，港人北上過關更便捷。港鐵亦宣布，明日起出北上車費優惠，由明早至明年2月29日，每日早上9時起，經26個指定港鐵車站用八達通入閘，往羅湖站或落馬洲站出站北上，並於指定車站入閘前的大堂「數碼服務站」拍卡領取優惠，入閘即享7折車費。

優惠適用於於東鐵綫、屯馬綫、觀塘綫、荃灣綫、將軍澳綫的指定車站領取（不包括港島綫、東涌綫），亦不適用於經尖東/尖沙咀站轉車。而持有成人、小童、長者、樂悠咭及「學生身份」或「殘疾人士身份」個人八達通的乘客，均可以享用優惠。

指定綫路及車站：

東鐵綫：沙田、大圍、太和、大埔墟、旺角東、九龍塘；
屯馬綫：尖東、鑽石山
觀塘綫：太子、旺角、油麻地、藍田、 觀塘、牛頭角、九龍灣、彩虹、鑽石山、黃大仙、樂富、 九龍塘、調景嶺
荃灣綫：旺角、油麻地、佐敦、尖沙咀
將軍澳綫：調景嶺、將軍澳、坑口、寶琳、康城；

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留意返，上述優惠期已包括聖誕節、除夕、元旦、農曆新年等時段，相信更多人會享用優惠北上消費。不過有網民發現，港島綫及東涌綫不包括在內，而部分綫路亦不是全部車站都有，例如東鐵綫並不包含上水、粉嶺、紅磡等，而屯馬綫亦不包括馬鞍山多個車站、荃灣西、至元朗和天水圍。有網民笑指，若先到指定車站出閘，再拍卡入閘，似乎較麻煩，而且未必有著數。

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責任編輯：吳雋妍

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