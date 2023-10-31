【榮光禁令】申加入《願榮光》禁令上訴聆訊　高院法官拒鄒幸彤申請

▲ 鄒幸彤申介入《願榮光》禁令上訴聆訊被拒。資料圖片

律政司司長申請禁制任何具煽動意圖侮辱國歌等4類行為，傳播歌曲《願榮光歸香港》，高院法官早前拒批臨時禁制令，律政司提出上訴之聆訊將於12月19日進行。前支聯會副主席鄒幸彤申請介入上訴聆訊，法官今(31日)頒下書面判決指，鄒既非本案被告人或與訟一方，亦從沒有申請加入訴訟，拒絕其申請。

申請人鄒幸彤；答辯人律政司司長。

法官早前透過書面陳詞處理申請，法官於判詞指出，律政司於2023年6月5日入稟後，答辯人於同月21日透過律師行提交擬抗辯通知書。律政司質疑鄒自稱是被告人之身份，以及是否已呈交送達認收書，故不接納其介入案件。鄒其後透過律師行回覆指，有意反對禁制令之申請，並非一定須以被告人身份提出，鄒自稱是只是提出反對一方，並指任何人士均可提出反對。

法官於7月10日，即聆訊前11天發出指示，法官表示除非有合適的介入訟訴申請，否則即使鄒已提交反對禁制令申請之理據，亦不等同她可於聆訊時作為與訟一方或陳詞。同月14日，鄒以被告人身份呈交送達認收書，並表示將由律師代表出席聆訊及陳詞。律政司則去信法庭認為鄒沒有資格參與聆訊程序，法官亦發出指示，質疑鄒參與訴訟的身分，並指鄒沒有就介入訴訟提出申請，故拒絕其加入聆訊。

法官於7月28日拒絕頒下臨時禁制令後，律政司申請上訴許可，鄒亦申請加入上訴聆訊，法官於8月23日批准律政司上訴許可。律政司一方質疑鄒並本案被告，亦未有陳述與本案之利害關係，故不能以被告人或與訟方身分介入。

法官於判詞指，法庭於7月10日發出指示後，對於鄒沒有申請介入訴訟感到莫明奇妙。法官指鄒既非本案被告，亦並本案與訟方，若如鄒所指，身分不詳人士均稱收到送達命令後便是被告的話，任何人均可自稱是被告，法官經考慮後，拒絕鄒介入上訴聆訊之申請，並頒令鄒須支付訟費。

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記者：林育慧