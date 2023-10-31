  • 25°C
香港時間 : 20231031日 (週二) 20:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
休閒消費
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

天使999%丨蘇凱倫獨自旅遊學懂愛護自己　Helen：學會愛自己才識和別人相處

娛樂 19:19 2023/10/31

分享：

分享：

熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

蘇凱倫推出新歌《天使999%》。

曾參與ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》打開知名度的新人蘇凱倫（Helen），繼暑假推出首支個人單曲《中二宅急便》後，最近再度推出第二首新歌《天使999%》。

Helen透露今次新歌靈感源自早前隻身到外地旅遊的感受，旅程中獨自安排行程，感覺就像與自己談戀愛一樣，說：「要先學會與自己相處，好好愛自己，才會學識和別人相處，這樣才會有人去愛自己。」

《天使999%》以愛情為題，提到感情，Helen坦言曾試過盲目單方面付出，但也是因為有這些經歷，才會有好好愛自己的想法，認為這樣就會有天使999%的出現。談到擇偶條件，Helen表示並無特別要求：「溫柔錫我就ok，鍾意貓係bonus！」

夜校︱黃曦誼新戲與MC張天賦擦出愛火花　拍Dear Jane新歌MV獻熒幕初吻

戴假髮拍MV熱到爆

在新歌MV中，Helen與男主角仲佳佳（pete）有少許親密動作，Helen笑說：「最多都只係抱一抱，所以都無尷尬，同埋Pete好專業，好多鏡頭都一take就ok。」

提到MV中最難忘一幕，Helen透露拍攝期間天氣好熱，但她卻要戴上一頂又重又大的假髮，令她相當吃力：「當時有感冒在身，要戴住假髮長達10小時，幸好最後出來的效果很好，一切都值得。」

2023年即將完結，作為樂壇新人的Helen，指今年目標提推出兩首歌，所以已達標；她透露接下來會好好練習live performance，及為下一首歌做準備。

Helen說：「會繼續四處找靈感，思考自己想表達和寫哪些東西，希望下一首歌可以有更多參與度。」提到年尾頒獎禮，她認為獎項從來只是bonus，所以對此她沒有想太多，希望先好好做好自己的音樂。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】鄭子誠相伴抗情緒病令愛昇華　劉倩怡學懂去愛：感覺找回生命的核心

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

夜校︱劉翁爆MC張天賦入行前做過冷氣維修　黃曦誼靠演出克服幽閉恐懼症
12:00 2023/10/23
夜校︱劉翁爆MC張天賦入行前做過冷氣維修　黃曦誼靠演出克服幽閉恐懼症
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】
15:14 2023/10/26
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】
COLLAR成員丨Winka推出本年第3首個人單曲《平凡的我重生》　陳泳伽預告將再推多首單飛歌
13:33 2023/10/19
COLLAR成員丨Winka推出本年第3首個人單曲《平凡的我重生》　陳泳伽預告將再推多首單飛歌
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
18:16 2023/08/02
【女團COLLAR】COLLAR大方回應《idc》造型劣評 Marf：在日本穿是不會奇怪【有片】
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
22:45 2023/09/18
【那年盛夏我們綻放如花】邱彥筒學生清純樣曝光　COLLAR演技擔當Marf曾演迪士尼公主【有片】
【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】
18:50 2023/10/13
【ViuTV節目發布會】COLLAR打頭陣MIRROR壓軸登場　ERROR+P1X3L男女團晒冷【多圖】

你可能感興趣

夜校︱劉翁爆MC張天賦入行前做過冷氣維修　黃曦誼靠演出克服幽閉恐懼症
12:00 2023/10/23
夜校︱劉翁爆MC張天賦入行前做過冷氣維修　黃曦誼靠演出克服幽閉恐懼症
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】
15:14 2023/10/26
COLLAR成員丨全員搞餐廳Marf學沖咖啡　Ivy阿Day齊洗碗Candy阿Gao未做過暑期工【多圖】
COLLAR成員丨Winka推出本年第3首個人單曲《平凡的我重生》　陳泳伽預告將再推多首單飛歌
13:33 2023/10/19
COLLAR成員丨Winka推出本年第3首個人單曲《平凡的我重生》　陳泳伽預告將再推多首單飛歌
綜藝節目 ViuTV MV 歌手