天使999%丨蘇凱倫獨自旅遊學懂愛護自己　Helen：學會愛自己才識和別人相處

▲ 蘇凱倫推出新歌《天使999%》。

曾參與ViuTV單元劇《YOLO的練習曲》打開知名度的新人蘇凱倫（Helen），繼暑假推出首支個人單曲《中二宅急便》後，最近再度推出第二首新歌《天使999%》。

Helen透露今次新歌靈感源自早前隻身到外地旅遊的感受，旅程中獨自安排行程，感覺就像與自己談戀愛一樣，說：「要先學會與自己相處，好好愛自己，才會學識和別人相處，這樣才會有人去愛自己。」

《天使999%》以愛情為題，提到感情，Helen坦言曾試過盲目單方面付出，但也是因為有這些經歷，才會有好好愛自己的想法，認為這樣就會有天使999%的出現。談到擇偶條件，Helen表示並無特別要求：「溫柔錫我就ok，鍾意貓係bonus！」

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戴假髮拍MV熱到爆

在新歌MV中，Helen與男主角仲佳佳（pete）有少許親密動作，Helen笑說：「最多都只係抱一抱，所以都無尷尬，同埋Pete好專業，好多鏡頭都一take就ok。」

提到MV中最難忘一幕，Helen透露拍攝期間天氣好熱，但她卻要戴上一頂又重又大的假髮，令她相當吃力：「當時有感冒在身，要戴住假髮長達10小時，幸好最後出來的效果很好，一切都值得。」

2023年即將完結，作為樂壇新人的Helen，指今年目標提推出兩首歌，所以已達標；她透露接下來會好好練習live performance，及為下一首歌做準備。

Helen說：「會繼續四處找靈感，思考自己想表達和寫哪些東西，希望下一首歌可以有更多參與度。」提到年尾頒獎禮，她認為獎項從來只是bonus，所以對此她沒有想太多，希望先好好做好自己的音樂。

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