【中大校董會重組】劉國勳料是次為最後一次55人會議　稱改組屬社會議會及校董會共識　

▲ 校董會今午（31日）召開會議。

中大校董會改組風波，相關法案明日（11月1日）在立法會恢復二讀，校董會今午（31日）召開會議，身兼中大校董的立法會議員劉國勳回覆TOPick查詢指，「該私人草案為社會、議會及校董會共識」，因此有信心於明日通過法案，並刊憲生效。

劉國勳表示，校董會會議於今午4時開始，在金鐘美國銀行中心舉行，並於約6時半散會，他預料是次為最後一次「55人校董會」，但並無特別安排。他亦指，會議未有討論太多有關校董會改組的事宜，僅談及通過及刊憲時間，大部分時間討論校內事務，如中大醫學院院慶。

劉國勳又稱，相關法案通過後，最快會於即日或下周三（11月8日）刊憲生效，及後會儘快籌組「34人校董會」。

根據現場圖片顯示，到場出席會議的校董成員有35人。

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記者：梁凱婷