【基本法23條】丘應樺：與駐港領事及商會傾談時無提及　適當時候有適當解說

▲ 商務及經濟發展局局長丘應樺。（趙居逸攝）

商務及經濟發展局今日舉行酒會，向外國駐港領事、本地和外國的商會，簡介有關政府促進投資工作的最新情況，商經局局長丘應樺表示，領事及商會對施政報告有關舉措表示歡迎，亦對香港的營商環境很有信心。

被問到酒會中有無人關注23條立法，丘應樺說，在適當的時候政府會有一個適當的解說，但在與領事的傾談當中沒有提及。

丘應樺在酒會致辭時表示，香港是一個自由的市場擁有公平和便利營商的環境。投資推廣處在今年首9個月，已經協助了300間，來自世界各地不同行業的企業，到香港開設或擴展業務，較去年同期上升27%。

他透露，香港和土耳其今日已簽署「促進和保護投資協定」，亦正與秘魯進行自貿協定談判，以及分別與巴林、沙地阿拉伯和孟加拉國展開投資協定談判。

香港的經濟環境方面，丘應樺指外圍環境有很大壓力，但第三季的經濟增長是上升的，有信心當旅遊方面多旅客來，零售方面亦有好的增長。他強調政府做了很多舉措振興經濟，對香港未來的經濟非常有信心。

商會代表稱不擔心23條立法

在港工作16年的丹麥商會代表接受TOPick訪問時表示，不太擔心國家安全法例，認為未至於妨礙他們在香港開展業務。又稱，商會看到港府做出了巨大努力，試圖讓營商者對在港營商改觀。她續指，如果發生不公平和不公正的事情，當然會非常擔心，但認為，這裡的企業可以感受到安全，並受到法律的保護。「我想時間會證明一切。」

被問到是否對香港的營商環境充滿信心？她指，自己在香港遇到的每一個人都有良好意圖，沒有人願意損害香港的聲譽。如果意圖是好的，那城市的商業和民生也會繁榮。她相信有關立法對於丹麥的商業界來說，沒有任何重大的擔憂。



墨西哥商會代表則認為，疫情過後香港的營商環境已經好很多，亦很高興外國人有興趣回到香港，了解這座城市作為進入中國內地市場的門戶的機會。該代表多次強調不擔心23條立法，「我知道西方媒體對23條的影響確實持懷疑態度，但至少從香港的外國人社區來看，我沒有看到在香港經商的外國人對第23條感到擔憂。」

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記者：趙居逸