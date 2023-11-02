STEM教育丨澳門校際AI方程式賽車挑戰東望洋髮夾彎　靚次伯中學奪港區冠軍總決賽亞軍

▲ 澳門首辦校際AI方程式比賽，大灣區及澳門區總冠軍由澳門教業中學的「悟·求·奇」奪得，而仁濟醫院靚次伯紀念中學則奪得香港區冠軍。

適逢澳門格蘭披治大賽車70周年，STEM PLUS首度將校際EDGE級方程式賽車比賽移師澳門舉行，6支香港校隊剛於10月28日過大海挑戰10支澳門校隊，在美獅美高梅的視博廣場天幕決一勝負。結果大灣區及澳門區總冠軍由澳門教業中學的「悟·求·奇」奪得，香港區冠軍則由香港仁濟醫院靚次伯紀念中學的「Starlaw」奪得。

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香港6支校隊參賽

「校際人工智能EDGE級方程式」的所有澳門參賽者，事前必須接受由STEM PLUS提供的12小時的面授人工智能培訓。今次賽事的東望洋賽道是仿照澳門格蘭披治大賽車的賽車跑道，沿途多急彎兼有髮夾彎。16支參賽隊伍是比賽當日上午才知悉賽道，需要即場評估戰術及立即修改數據庫，極具挑戰性。當中香港6支校隊來自聖保祿學校、保良局蔡繼有學校、仁濟醫院靚次伯紀念中學、保良局第一張永慶中學、保良局何蔭棠中學及東華三院李潤田紀念中學。

比賽以瑞士賽制（又稱積分循環制）進行，16支隊伍經過5輪賽事後，頭8名隊伍進入最終淘汰賽。由於賽道彎位很多，各香港校隊起初不時於髮夾彎翻車或停下。仁濟醫院靚次伯紀念中學中四學生文飛如表示，車殼沿用去年設計，以穩陣策略出戰，初時他們以「飄移」的側滑駛過賽道，但擔心會翻車，最後調整車輛轉彎速度。他們在首輪賽事勝出後士氣大增，最終闖入決賽。

賽事精彩片段：

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多失利髮夾彎，在S字轉彎位時翻車，東華三院李潤田紀念中學温鎧仲同學表示，早上九時到底場地後立即評估戰略，車輛試行、拍攝賽道後立即修改數據庫，最後挑戰「安全車」出戰，最終完成團隊目標。聖保祿學校陳迦蕎同學認為今次比賽十分具挑戰，臨場需要作出很多決策，出賽車輛在其中一輪比賽撞車後，令其彎位表現未如理想。

保良局蔡繼有學校今年第3年參賽，由STEM老師高Sir和黃Sir帶隊，他們讚揚澳門學生的水準高，戰車都行得好順，很高興今次可以來個港澳交流。

▲ 澳門教業中學的「悟·求·奇」奪得大灣區及澳門區總冠軍。（湛斯雅攝）

而全女班上陣的名校聖保祿學校由電腦科何老師帶隊，他直言賽度的急彎比往年具挑戰性，而女生的表現也不輸男生，在調整車輛及試車時都表現細心。陳迦蕎同學認為今次比賽十分具挑戰，臨場需要作出很多決策，出賽車輛在其中一輪比賽撞車後，令其彎位表現未如理想。

至於東華三院李潤田紀念中學温鎧仲同學表示，早上9時到達場地後立即評估戰略，車輛試行、拍攝賽道後立即修改數據庫，最後挑戰「安全車」出戰，最終完成團隊目標。而電腦科陳志強老師指賽事能挑戰學生的臨場應變能力，並結合了3D打印製作頭盔配合，學生戴上後成為另類焦點。

▲ 香港區冠軍由香港仁濟醫院靚次伯紀念中學奪得。（湛斯雅攝）

靚次伯紀念中學成港區冠軍

賽事最終由教業中學的「悟·求·奇」擊敗仁濟醫院靚次伯紀念中學的「Starlaw」，奪得大灣區及澳門區總冠軍，教業中學同學對於奪得總冠軍感到驚喜，坦言前一晚仍在調整車輛，試到車輛外殼千瘡百孔，需用卡通貼紙遮蓋。他們認為賽道的髮夾彎最具挑戰性，在反覆嘗試及參考不同數據後終於成功，車輛行得順暢。他們又認為人工智能與生活息息相關，比賽增加他們了解人工智能的機會。

而仁濟醫院靚次伯紀念中學則奪得大灣區總亞軍兼香港區冠軍，副校長郭志文表示，今次港澳交流不但增加人工智能技術增長，更加體會澳門同學認真及專注賽事。

校隊及頒獎禮片段：

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美高梅品牌策劃高級副總裁廖頴琦則表示，人工智能及科研日漸普及，希望透過比賽幫助澳門青年盡早接觸人工智能，升學習興趣及保持競爭力，啟發學生正面使用科技力量改善生活及解決問題，裝備他們應對瞬息萬變的未來。美高梅表示，比賽促進兩地技術交流，希望能啟發及協助澳門教師及教育工作者將人工智能教育融入教學課程。

而澳門科技大學創新工程學院助理院長李曉東認為科技是生產動力，激烈比賽激發學生對人工智能及科技熱情，比賽促進兩地學生的技術交流，為日後大灣區創科發展奠下基礎。

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記者：林綺玲