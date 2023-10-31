【日本核污水】日領事：已去信邀請港府派員參觀核電站　促盡早解除入口禁令

▲ 日本國駐香港總領事岡田健一。（曾耀輝攝）

日本排放核污水後，港府禁止10都縣水產入口，日本駐港總領事館今（31日）再舉行記者會，總領事岡田健一稱，已多次就日本食品的安全性向港府解說及提供資訊，呼籲以科學證據為依歸，盡早取消對日本的進口限制，並指「seeing is believing」日本政府已去信邀請港府派員參觀核電廠。環境及生態局指，已要求日方提供更多資料，例如詳細安排及內容。

岡田健一重申，對港府的限制表示遺憾，指全世界除中國外，只有俄羅斯及北韓等小數國家批評日本所排放的核污水危險，且包括27個歐盟國家在內的31個國家已取消進口限制。他提到，過去兩周國際原子能機構（IAEA）和第三國分析機構的專家到訪日本，對海水、福島縣的水產品等採樣，中國的機構也有參加；而包括中國在內、由11個國家組成的IAEA工作小組也到訪日本作第6次審查，確認日方的核污水排放按計劃安全地進行，相信多層監測核實系統，已確保日本水產品的安全性及有關透明度。

被問到會否實施反制措施，岡田健一僅指會繼續提供科學證據，要求進快取消限制，又提到日本政府已去信邀請港府派員參觀核電廠，歡迎港府前去以「眼見為實」。

他亦指，聞說部分日式食肆生意額下降，對他們認真工作卻受到「謠言」的影響感心痛及受傷，但稱日本9月出口香港的水產量較去年同期上升，感謝港人仍熱愛日本食物。

環境局表示，

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