【智慧城市】旅遊業夥科技界徵應用開放數據方案　推動智慧旅遊

▲ 旅遊界立法會議員姚柏良（右二）、酒店業主聯會執行總幹事徐英偉（中間），支持香港科技創新促進組和數碼港舉辦開放數據應用比賽。（陳麗娜攝）

為提升本地旅遊業競爭力，旅遊業界建議港府增加開放數據的種類，同時可收集更多旅客在港的旅遊喜好及消費習慣等，有助整個旅遊業制定發展方向，重振本地旅遊經濟。本港酒店業支持香港科技創新促進組和數碼港舉辦開放數據應用比賽，今屆主題為智慧生活，鼓勵公眾善用開放數據，其中包括提出解決業界人手不足、旅客數據貧乏、旅遊及商務活動資訊分散等問題的方案，並加以落實，冀以創科重振業界。

現時涉及旅遊業的公開數據有限，僅有入境處公布的每日出入境人次、旅遊監管局公布的內地入境旅行團登記數目等，惟未有公開旅客的背景、消費模式，亦未有細分旅客來自甚麼地區。旅遊界立法議員姚柏良指，業界掌握的數據非常有限，「即使港人出境遊數據亦要其他國家公開咗我哋先知」，限制了業界為旅客提供個人化服務，無法提升旅客體驗，直接窒礙行業的經濟發展。

早前《施政報告》提出，政府將推動智慧旅遊，推出新一輪「旅行社資訊科技發展配對基金計劃」，推動景點增設電子導賞、運用擴增實境（AR）等技術。

姚柏良建議港府制訂《香港旅遊業發展藍圖 2.0》，可考慮整合各項本地旅遊數據，如各口岸進出境實時輪候時間、博物館內實時參觀人數等，方便業界編排旅客行程，同時改善旅客在港期間的旅遊體驗，並鼓勵酒店業界提升科技應用。

近年港府致力協助中小企數碼轉型，推動智慧城市發展。香港酒店業主聯會為提高業界的競爭力，成為由香港科技創新促進組主辦的「開放數據應用比賽2023」合作夥伴之一，提供酒店業的開放數據集，冀參賽者善用數據撰寫計劃書，以科技解決行業難題。

香港酒店業主聯會主席徐英偉舉例指，參賽者可研發一個平台，統計尖沙咀各酒店附近的米芝蓮餐廳及景點，從而助酒店吸引更多旅客入住。比賽分為小、中學、大專及公開組別；遞交提案的截止日期為11月15日，明年1月底進行決賽。

本報記者 陳麗娜