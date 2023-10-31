【施政報告2023】紫荊研究院︰六成半受訪者傾向滿意施政報告　近七成支持「減辣」

▲ 李家超任內第二份施政報告。（梁偉榮攝）

對於行政長官李家超任內第二份施政報告，紫荊研究院最新調查顯示，65.4%受訪者表示傾向滿意，表示傾向不滿意的有23.4%，約一成11.2%表示無意見/不知道。

紫荊研究院於2023年10月26日至29日，以音頻電話隨機抽樣，成功訪問了627名18歲或以上香港市民，了解他們對施政報告的取態。

其中，樓市「減辣」措施，獲近七成（67.2%）受訪市民表示傾向支持，當中更有35.1%表示非常支持，傾向不支持的僅有19.7%。研究院認為，結果反映「減辣」措施回應了市民期望，增強社會對於政府維護樓市穩定的信心。

針對《施政報告》提出2024年之內將會完成《基本法》第23條立法，有60.5%受訪者表示傾向支持，當中表示「非常支持」的有26.8%，研究院認為，結果反映特區政府完成《基本法》第23條立法的憲制責任得到多數受訪市民認同，提出具體立法時間表具有較廣泛民意基礎。

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責任編輯：趙居逸