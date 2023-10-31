【詐騙案】財務中介與寵物店串謀詐騙　事主失20萬警拘3人

▲ 油尖警區刑事調查第3隊督察林智洋。（曾秋文攝）

警方搗破一宗串謀詐騙案，油尖警區刑事調查第3隊林智洋督察表示，本月1日接獲一名姓陳(54歲)女子報案，指在9月中旬收到財務中介推銷電話，到油麻地一間財務中介公司借貸，但被指信貸紀錄欠佳，要求她向銀行查詢信用卡信用額度，遊說使用信用卡套現。騙徒其後帶同事主到油麻地一間寵物店，要求用信用卡擦卡至信用額度用完，期間訛稱會提供大額低息貸款，事主遂將8張信用卡在寵物店擦卡12次，金額總值34.7萬元，並要在買賣合約上簽署，過程並無買賣任何寵物貓。財務公司只向事主提供13.8萬元現金貸款，涉嫌收費或抽佣高達6成，事主損失逾20萬元。

警方經調查後，昨日(30日)財務中介拘捕姓陳(33歲)男子、寵物店姓高(25歲)女負責人和一名在寵物店工作的外傭，懷疑她嫌違反逗留條例，並帶走一隻患有皰疹上呼吸道感染和眼睛感染症狀的寵物貓。

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記者：曾秋文