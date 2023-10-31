寰亞藝人林皓霆離世 終年35歲
寰亞藝人兼時尚達人林皓霆（Charles）於昨天（30日）離世，寰亞藝人管理有限公司及林皓霆官方IG撰文證實事件。
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林皓霆IG被更新
林皓霆的剛剛IG被更新並寫下：
懷着萬分的不捨和痛心，我們很遺憾地告知大家，我們親愛的林皓霆 Charles 於10月30日離開了大家。
這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂。
Charles 善良，單純而才華洋溢，也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。
懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養。
我們也會不負他所望，好好照顧自己，好好經營每一天。
一群永遠愛着Charles 的好朋友
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寰亞發聲明
寰亞藝人管理有限公司發聲明：
致各位愛護 Charles林皓霆的朋友
我們懷著沉重的心情告訴大家，寰亞旗下藝人林皓霆於2023年10月30日離開了我們，結束35年短暫的人生，任何言語都無法表達我們的悲痛。 近年皓霆一直飽受情緒病煎熬，他一直以積極態度面對，突然傳來噩耗，家人和朋友一時間都難以接受。希望傳媒能夠給予空間，好讓家人先處理皓霆的後事及面對這艱難的時間，寰亞亦會盡全力向其家人和朋友提供一切協助。
希望大家能一直記掛著皓霆在時尚界努力展示的魅力和熱誠。如各界需要有任何形式的心理支援或幫助，請記緊尋求專業人士的協助，讓身邊的 人知道你的困難。
願 Charles 安息!
寰亞藝人管理有限公司
日期:2023年10月31日
警方懷疑事主燒炭
昨天晚上10時多，警方接獲北角英皇道一間連鎖式賓館的職員報警，懷疑一名住客於房內燒炭。
消防接報到場後，發現一名男子倒臥房中，經檢查後證實事主已死亡，身旁放有懷疑燒過的炭。
警方指男事主姓林，35歲，並於現場檢獲遺書，死因有待驗屍後確認。
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撰文 : TOPick柴犬出動