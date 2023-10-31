寰亞藝人林皓霆離世　終年35歲

寰亞藝人兼時尚達人林皓霆（Charles）於昨天（30日）離世，寰亞藝人管理有限公司及林皓霆官方IG撰文證實事件。

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林皓霆IG被更新

林皓霆的剛剛IG被更新並寫下：

懷着萬分的不捨和痛心，我們很遺憾地告知大家，我們親愛的林皓霆 Charles 於10月30日離開了大家。

這是一個難以接受的事實，作為他親愛的家人和朋友，我們相信他已經到了一個自由和寧靜的地方，享受真正的快樂。

Charles 善良，單純而才華洋溢，也是我們心目中永遠風度翩翩的王子，他總是為身邊的人帶來歡樂和溫暖；我們將會深深懷念他。

懇請大家在此刻給予他家屬和身邊人最大的空間和寧靜療養。

我們也會不負他所望，好好照顧自己，好好經營每一天。

一群永遠愛着Charles 的好朋友