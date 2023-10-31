【當街行兇】男子自稱黑社會施襲　反被惡煞狂毆求饒「有眼不識泰山」

網上流傳一段影片，有市民在粉嶺一幢大廈，拍得樓下一間酒吧外，一名身穿黑色上衣的青年，原本持刀擬到酒吧斬人，但最終不敵3名惡煞衝出，用鐵棍毆打其頭部及身體多處，更出動牛肉刀指嚇，該黑衣青年不停跪地求饒，連聲道：「對唔住呀大佬！小弟錯啦！有眼不識泰山！」而3名大漢輪流上前毆打及腳踢青年，一邊以粗口問候，施襲約3分鐘，該青年獲放行離開。警方接報到場，3名男子已登車離開，案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」處理，交由大埔警區刑事調查隊跟進。

片段約長3分鐘，一名黑色上身的男子，倒臥在馬路上，2名惡漢將其按在地上，並連串粗口大叫：「知道未呀？擸咩刀呀？有刀係咪呀？」期間，該男子不斷求饒，「係我唔啱，各位大佬！唔好意思呀！」3名惡漢分別用鐵棍毆打該男子，又出手掌摑，同時又用腳踢其頭及身體。被襲男子繼續道歉：「唔好意思，有眼不識泰山。」

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該片段由一對目擊事發經過的男子所拍，片段稱現場是粉嶺聯興街35號，「有自稱三合會會員攞刀話要殺一個人」；拍片女子更驚呼「佢攞刀喇！攞刀攞棍喇！」至於拍片男子指「有條友攞刀襲擊3個人，嗰3個人攞棍毆返佢。」目擊者已已致電報警。

其中一名惡漢在施襲近3分鐘後，呼喝該黑衣男子「即刻走」，該男子立即起身走人，而3名惡漢亦離開。

案件發生於本月16日凌晨3時許，警方接報，粉嶺聯興街一間酒吧對開有3名男子持鐵棍襲擊一名男子，到場調查時，3名男子已離開，被襲男子亦已自行離去，案件暫列「襲擊致造成實際身體傷害」處理，交由大埔警區刑事調查隊跟進。

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