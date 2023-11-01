天瑜爸爸丨天瑜因醫療事故變植物人 爸爸赴警總落口供追究刑責11月中接受手術

8歲女童周天瑜3年前因患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，在手術時出現醫療事故而淪為植物人癱瘓臥床長達3年，早前其父親就民事索償，與醫管局達成和解。今晨天瑜爸爸在網上發文，在律師陪同下在港島區警察總部正式落取口供，而他亦於11月中接受手術。

天瑜醫療事故關注組在今晨於網上發文，表示天瑜父親在昨天於陸偉雄大律師和他的法律團隊的陪同下，「終於在港島區警察總部正式地向警方落了口供。這意味著警方將會就此事正式展開刑事調查。故此，現在開始我也不太方便説太多這方面的內情」。陸大狀稱，負責接待他們的幾位警務人員都是「十分高級的」，天瑜爸爸在此非常感謝港島區重案組對事件的重視。

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天瑜爸爸坦言，刑事調查可以是一件很漫長的事，而他個人的健康情況也不太明朗，也不敢肯定是否能有機會在有生之年裏看到涉事醫生被繩之於法的一天。目前警方已經接手調查，所以暫時來說他個人可以做的事情也已經不多了，只能寄望警方他們早日完成調查，而他對香港警隊的辦事效率還是充滿信心的。

至於民事索償方面，早前已經跟醫管局達成和解，刑事方面也已經有了一個好的開始。他稱，「早陣子我更加已經去過律師樓立下平安紙，而把這一堆的擔子卸下後，接下來的日子我就要去到另一個戰場，為自己的健康而戰」，他預計，應在11月中接受手術切除肺葉上懷疑是癌細胞的組織，右手手臂上的腫瘤將在12月初切除。接著會再進行為期6週的電療和化療，以根治肺部淋巴上的癌細胞。

天瑜於2018年患上惡性腫瘤橫紋肌肉瘤，2020年5月進行腫瘤切除手術時發生醫療事故，不幸淪為植物人，癱瘓臥床留院長達3年。在終日奔波勞碌下，天瑜爸爸早前證實今患上惡性肌肉腫瘤，之後再確診肺癌三期，他形容這是上天巧妙的安排。他接受TOPick專訪時直言「我不怕死」，但為了妻兒必奮力抗癌。

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責任編輯︰王明芳