娛圈喜事丨42歲朱慧敏誕女形容如天使降臨　分享溫馨時刻：願妳一生健康平安

▲ 恭喜恭喜！

42歲港姐亞軍朱慧敏（Queenie）於2021年與心臟科專科醫生陳良貴結婚，婚後宣布造人成功。

昨晚（10月31日）她在社交網站宣布順利產女，與醫生老公榮升新手爸媽，恭喜！

【新手爸媽】42歲朱慧敏懷孕9個月隨時生得 產檢驚見BB似爸爸+遺傳媽媽長腿

▲ 42歲朱慧敏順利產女，榮升人母。（Facebook圖片）

對於愛女提早出世，Queenie感觸發文分享感受，寫道：

歷經十月懷胎，方知孕育新生命的動人與美妙 。

嬰兒床還沒有預備好，妳「跨越山海」提前到來。或許是急不及待與我們見面 ，這大概是妳特意安排的驚喜吧！

曾經無數次幻想妳的樣子，初次見面，才發現妳如此喜歡笑。跟妳講話的時候妳笑了，給妳輕哼旋律的時候妳笑了，餵妳吃奶的時候妳又笑了⋯⋯甚至連發夢的時候都在笑 。

有如天使降臨，我的寶貝，我的小天使，我愛妳！願妳一生健康、平安，如當下一樣，時刻保持開心和微笑。

感謝妳，選擇做我們的女兒。

初為人母，請多指教 🙏

▼ 點擊圖片放大 +16 +15

【新手爸媽】42歲朱慧敏懷孕9個月隨時生得 產檢驚見BB似爸爸+遺傳媽媽長腿

親自餵哺母乳

Queenie難掩榮升人母喜悅，急不及待分享一家三口的溫馨時刻。從照片及影片中所見，兩位新手爸媽輪流抱B女，對著愛女愛不釋手，Queenie更親自餵哺母乳，與愛女進行最親密的互動。

B女遺傳媽媽靚樣，五官立體標緻，而近鏡更有點像與爸爸，對著鏡頭時還擺出鬼馬表情，精靈又可愛。

最新影片推介：鄭子誠劉倩怡專訪

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R