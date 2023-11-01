育兒心得丨不慎說出侮辱詞語傷害子女 醫生媽媽分享「善後工作」補救法

▲ 天下間沒有完美的父母，也沒有從未傷害過孩子的父母，但可以改進。

「媽媽，你該知道『三冬暖、六月寒』的道理吧！」十歲的大女兒說。女兒的閱讀層面比我廣泛，我可真的未聽過這句話。「那是甚麼？」女兒突然不好意思：「不告訴你。」

我上網尋找，原來全句是「良言一句三冬暖，惡語傷人六月寒」，意思是：一句好話，即使在嚴冬中也可讓人溫暖；一句傷人的話，縱使在炎熱的六月也會使人感到心寒。這句俗語是告誡人們說話要三思，不可隨意出口傷人。對子女尤其如此，因為父母是孩子的全世界，父母的大叫大吼和侮辱性字眼，必會深深地留在孩子的潛意識裏，影響着孩子未來人生的各種選擇。

大女兒是個非常溫柔的人，即使對我和丈夫有所不滿，也會用委婉的方式去表達，從來不會直接指摘和批評。我必須很重視她的說話、仔細推敲，才會明白她含蓄的意思。

我和丈夫，跟我們這一代的人一樣，都在父母的嚴厲批評、威脅喝罵中成長；故此在育兒初期，也曾經不自覺地在孩子頑皮時惡言相向、用言語攻擊。不知道為何脾氣不太好的我們，卻會養出個理性而溫柔的女兒。她不計前嫌，並能夠以身作則，反而教導我該小心說話傷人。

自此之後，我加倍檢視與反省自己所說的話；在責罰女兒犯錯時，也要謹慎地用詞、小心語氣。偶爾不慎說出侮辱傷人的話，就必須做好「善後工作」。「善後工作」不僅是口頭道歉，而是解釋自己為甚麼生氣，並詢問孩子的感受。

天下間沒有完美的父母，也沒有從未傷害過孩子的父母，但是我們可以不斷學習和改進，認真做好自己，盡力減少以後的親子衝突。

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