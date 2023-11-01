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泰國少足丨曾困洞穴18日奇蹟生還　泰國少年足球隊隊長赴英留學猝逝死因報告出爐

兒童健康 12:27 2023/11/01

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5年前在泰國北部洞穴探險被困事件中、脫險的野豬足球隊隊長敦帕奇（Duangpetch Promthep），在今年2月被發現在英國寄宿學校不省人事，送往醫院搶救後不治，終年17歲。當地死因裁判法庭10月初結束調查，裁定敦帕奇死於自殺。

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綜合英國傳媒報道，敦帕奇於去年起就讀英國中部萊斯特郡（Leicestershire）的馬基特哈伯勒的布魯克豪斯學院（Brooke House College）寄宿學校，這間私立寄宿學校專門培養想要進入英國一流大學的國際學生。

今年2月敦帕奇在宿舍被發現不省人事，送往醫院搶救兩天後宣告不治。當局在2月底召開死因裁判法庭月，並於10月4日完成調查，顯示敦帕奇屬自殺。調查文件指出，敦帕奇之死沒有第三方參與或任何可疑情況，目前仍不了解他為何要這樣做。布魯克豪斯學院校長伊恩史密斯（Ian Smith）表示，敦帕奇的離世讓大家都感到悲傷，學生的健康與安全絕對是校方的首要事項，他們將盡一切可能為每個小孩提供必要的支持。

2018年6月，「野豬隊」隊長敦帕奇與其他隊員和助教共13人在清萊府睡美人洞探險期間遇上洪水，被困在漆黑溶洞內，最終在全球各地救援隊和義工奮力合作下，18天後「野豬隊」全員安全獲救。該事件引起了全球的高度關注，於2020年被改編成電影《奇蹟救援》。

2022年8月，乳名小東（Dom）的敦帕奇在社交媒體IG上宣佈考獲獎學金，將到英國升學，球隊上下為之振奮。當時敦帕奇在帖文寫上：「今天我夢想成真了。」時隔六個月，隊員們得哀悼英年早逝的隊長。敦帕奇的IG賬戶上滿是關於足球的帖子，通常都帶有「#足球是我的生活」（#footballismylife）標籤。他在1月發佈的最後一篇帖子中，展示了他的「夢之隊足球裝備」草圖——藍色和粉色條紋的球衣、短褲、襪子和鞋。

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責任編輯︰王明芳

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