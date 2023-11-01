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欣宜復出？丨許廷鏗新歌《一場同學》封面照成焦點　Alfred與Joyce多年同行見證彼此高低

娛樂 11:23 2023/11/01

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神隱多月的欣宜（Joyce）為許廷鏗（Alfred）復出？

獨立歌手許廷鏗（Alfred）最近為樂迷帶來新歌《一場同學》，《一場同學》的新歌封面照曝光，不少樂迷都留意到照片中背向鏡頭的金髮女子，估計是神隱多月的欣宜（Joyce）！

許廷鏗和欣宜認識超過12年，這對「異父異母低能巨孖寶」多年來都與對方同行，齊齊經歷人生中的高山低谷。

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欣宜為許廷鏗復出？

欣宜的IG最新更新期為今年4月尾，至今一直未有出席任何公開活動，神隱半年。

經理人林珊珊曾透露她患病，而外界也一直盛傳她飽受抑鬱症困擾，情況令人擔心，樂迷們都非常期待欣宜再次復出。

Alfred透露新歌《一場同學》於今天（1日）派台並登陸各大音樂平台，歌曲由藍奕邦作曲填詞、孔奕佳編曲、于逸堯監製，很多網民都向他詢問相中人是否欣宜，且紛紛表示期待於MV中再次看見其演出，不過Alfred暫未有回應網民的提問。

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互相見證高低

Alfred於2019年舉行人生首個紅館騷《再見智慧齒》演唱會，在《十年的畢業典禮》部分邀請了林欣彤（Mag）、王灝兒（JW）和Joyce先後登場，率先一圓紅館夢的Alfred遵守承諾將欣宜帶到紅館舞台上。

紅館騷舉行一年後，Alfred上載了演唱會內的《十年的畢業典禮》部分，讓樂迷可足本重溫。

當時的他分享對「朋友」的感覺，並謂：「朋友不是在你成功時先出現的人，而是在你最失落、最迷茫、最混亂，仍然會在你身邊，願意花時間去慰問你去關心你的人。」

Joyce於去年亦成功登上紅館舞台舉行《Between Us 鄭欣宜演唱會2022》，並邀請Alfred擔任其個唱嘉賓，完成七年前的約定。

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靠嘈交維繫友誼

同樣熱愛音樂的Alfred和欣宜相識逾12年，這對「異父異母低能巨孖寶」曾跟TOPick分享朋友間的相處之道。

那時的Alfred竟直言：「最重要是多嘈交。」

欣宜很同意並謂：「透過嘈交可以更了解對方，可以將一些平時不說的話搬出來說，反而是更好，不然積聚下去很容易便會爆發，會變得愈來愈尷尬，或會不見面。我們是經常地鬧交、互罵。」

Alfred認為：「你肯爆（罵）對方，其實是你信任那段關係，信任這段關係能經得起風浪，所以我建議大家新一年多點赤口，多點嘈交。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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