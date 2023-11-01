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澳洲天后｜Kylie Minogue首當鞋履代言人　Jimmy Choo X Jean Paul Gaultier驚艷聯乘

休閒消費 12:24 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

當Madonna的《Celebration Tour》舉行得如火如荼的時候，演唱會部分歌衫仍然出自現已引退的老拍擋Jean Paul Gaultier手筆，可見「娜姐」和「喪婆」的交情深厚，但與此同時，Jean Paul Gaultier和Jimmy Choo合作推出聯乘系列，代言人方面，亦找來曾經與「喪婆」合作演唱會服裝的歌手Kylie Minouge。

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大家不要小覷這位出道於80年代末的女歌手Kylie Minouge，在全球幾乎「停頓」的疫情期，她的大碟《Disco》首周推出，立即成位為英國10年來最高首周銷量的唱片，同時亦造就她於80、90年代、2000、2010、2020連續5個10年都有唱片稱冠（成為英國音樂歷史上第5位獲得這佳績的女歌手）。

至於剛推出不久的《Tenson》大碟亦銷量大好，所以今次看見Kylie當上時裝品牌的代言人，對支持者來說實在感到有點姍姍來遲呢﹗

鮮見歌后Kylie Minogue當上時裝品牌代言，今年她終於為Jimmy Choo和Jean Paul Gaultier獻上第一次。（紋身圖案皮靴$20,200/圖片品牌提供）

作為Kylie的第一次當然不容有失，單是廣告造型方面就找來著名的造型師Katie Grand負責。鞋履設計方面，以虛實錯覺、叛逆優雅與高級訂製工藝作為表達方式。，例如高踭鞋的鞋踭可見巴黎地標巴黎鐵塔，又或是取材Gaultier曾經在設計上出現過的紋身印花圖案移植於鞋面上。

當然更少不得非常反叛的牛仔褲皮靴，整個系列在Jimmy Choo的創作總監筆下貫徹了Gaultier加趣而又創滿創意的風格，作為「喪婆」的支持者，應該會對這個系列相當滿意。

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產品查詢：2375 8086

記者：何偉雄

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