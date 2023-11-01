癌症殺手｜80後港男工作辛苦受氣　慘被裁員後揭患胰臟癌已擴散

▲ 有80後港男在網上分享經歷，指自己工作辛苦受氣，被裁員後發現患上胰臟癌且已擴散。

工作壓力大要格外注意身體！有80後港男近日在網上分享，指自己在工作上經常受氣，數月前更慘被公司裁員，壓力極大。之後他因身體不適求醫，結果發現患上胰臟癌，甚至已經擴散，需要服用標靶藥。他藉自己的經歷警世，寄語大家活在當下，「不要做社畜」。

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該名港男近日於連登討論區發文，透露自己本身從事採購行業，平日雖然飲食較重口味，但作息算正常，惟數月前慘遭公司裁員，工作期間又不時受到上司責罵，辛苦之餘壓力極大，經常失眠。他後來因為出現肚痛、嘔吐及食慾不振的症狀求醫，結果透過電腦掃描（CT Scan）發現罹患胰臟癌，雖然未知為第幾期，但癌症已經擴散，需要服用標靶藥。

樓主坦言對前路感到迷茫，指自己「辛苦做咗咁多年嘢，又要受氣又捱，到今日捱出左個病，有冇人可以話俾我聽可以點做」，同時亦希望藉自己的經歷警世，呼籲大家活在當下，「我都唔知仲可唔可以去旅行了」。

帖文發布後，不少網民留言鼓勵樓主「依家醫療進步咗好多，唔好絕望住呀」、「撐住，捱得過就大把福等你享」。亦有人分享照顧患癌家人的經歷，勸樓主及早與家人商討治療方向，「最好同屋企人早啲有共識，醫嘅話醫到咩地步......想唔想插喉，做唔做心肺復蘇，葬禮想點樣搞，到時屋企人要做決定、又唔知你意願時，佢地會好痛苦」。

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胰臟癌5大症狀

北投健康管理醫院副院長錢政平指出，胰臟癌早期難以被發現，當出現不適症狀，容易誤認成腸胃疾病或背痛。加上胰臟位於在身體中央深處，一般的腹部超聲波檢查，無法全面偵測胰臟是否有病變，因此很多患者發現時已屬於中晚期，存活率較低，故還有「癌王」的稱號。

錢政平提醒，如發現有以下5大症狀，有可能是胰臟出現問題，甚至是患上胰臟癌。

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胰臟癌位置隱蔽 初期病徵不明顯

根據本港醫管局的資料，胰臟是位於腹腔深處的腺體，位置在胃及背脊中間，連接十二指腸，屬於消化道器官。主要功能是分泌消化酶幫助消化，以及製造胰島素調節血糖。

胰臟藏在胃部與大小腸等器官後面，胰臟癌是入侵性強的癌症。在胰臟的惡性腫瘤生長緩慢，位置隱蔽，初期病徵並不明顯，即使是每年定期接受身體檢查的患者，也很難從一般檢驗中測試出患上胰臟癌。不少患者到癌症晚期才察覺患病，以致耽誤治療，影響生存率。

胰臟癌高風險因素

醫管局指出，大部份胰臟癌患者為65歲以上人士，其他高風險因素包括：

種族：黑人的風險較高

性別：男性比女性有更高風險

抽煙：吸煙者比不吸煙者患上胰臟癌的機會高出大概2至3倍

糖代謝異常：糖尿病可以增加患上胰臟癌的風險

超重：超重的人有較大風險

飲食：長期過量進食動物脂肪和少吃蔬菜和水果會較易患上胰臟癌

化學品：長期接觸殺蟲劑後、石油或染料

感染幽門螺旋桿菌：患上胰臟癌的機會比非患者高出2倍

遺傳性胰臟炎：遺傳性慢性胰臟炎會增加胰臟癌的機會，但非常罕見

慢性胰臟炎：常與胰臟癌一同發現，但並不一定是導致胰臟癌的原因

經常進食高糖食物，也有機會增加患胰臟癌及脂肪肝風險，點擊圖片了解詳情：

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責任編輯︰羅嘉欣