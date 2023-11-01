【雙11優惠】友和即日起11天多款筍貨最低$11 Apple新款手機及耳機都有平
即日（1日）起至11月11日，友和YOHO舉行一連11日閃購活動，每日凌晨12點開始，多款產品有優惠，最低$11。詳情即看活動網頁。
11月1日閃購優惠：
1. YOHO 不銹鋼保溫杯 350ml 粉藍色，閃購價 $11（原價$129）
2. Philips AWP3754 On-tap 水龍頭式淨水器，閃購價 $111（原價$548）
3. IRIS OHYAMA IC-FAC11 （FAC3最新版） 超輕量除塵蟎吸塵機，閃購價 $548（原價$998）
4. Dyson Supersonic HD15 風筒 長春花藍配玫瑰金，閃購價 $3429（原價$378）
5. Panasonic TH-50JX700H 50吋 LED 4K 智能電視機 （包座檯安裝），閃購價 $3180（原價$5780）
6. Philips ADD6910 RO 即熱式純淨飲水機，閃購價 $2000（原價$2788）
7. Apple AirPods Pro （第二代） 降噪無線耳機 配備 MagSafe 充電盒 （USB‑C），閃購價 $1799（原價$1849）
8. Apple iPhone 15 Pro 512GB 5G 智能手機 黑色鈦金屬，閃購價 $10699（原價$11099）
9. Apple iPhone 15 Pro Max 256GB 5G 智能手機 藍色鈦金屬，閃購價 $9999（原價$10199）
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責任編輯：陳麗娜