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【雙11優惠】友和即日起11天多款筍貨最低$11　Apple新款手機及耳機都有平

社會 10:56 2023/11/01

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熱門 中一面試 名校專區 羅密歐與祝英台 區區有好校 香港人在北京 新手爸媽 白日之下 新聞女王 TVB節目巡禮2024 MIRROR

（友和提供）

即日（1日）起至11月11日，友和YOHO舉行一連11日閃購活動，每日凌晨12點開始，多款產品有優惠，最低$11。詳情即看活動網頁

11月1日閃購優惠：

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責任編輯：陳麗娜

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