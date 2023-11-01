【虛報行蹤】涉確診後瞞行蹤案續　醫生建議王詩雅休息押後本周五續審

▲ （陳靜儀攝）

榮源茶行太子女王詩雅出席全國人大代表洪為民生日宴後確診，王被指涉虛報赴宴當日行蹤，被告日前疑於九龍城裁判法院外跌傷腳，案件多次押後至今（1日）續審。辯方指，被告昨天獲醫生告訴腳傷已有好轉，建議被告不要走動，辯方申請將案押後再訊。暫委裁判官聽罷陳詞後，將案押後至本周五（3日）下午續審。

被告王詩雅（38歲）的代表大律師黃繼兒，被告昨天洗傷口時，醫生指因被告在家休息，故情況有好轉，建議被告直至本周四（2日）都不要走動。黃因此申請將案押後至11月3日下午續審，控方不反對申請。

暫委裁判官指，被告現正處理自辯階段，若被告於本周五可出庭，法庭並不會遷就她。暫委裁判官指，當日若非在任何醫療情況下，被告需於早上出庭應訊。

黃澄清，辯方早前已申請於本周未能出庭，黃亦需於當日早上到中大演講，故未能到庭。暫委裁判官聽罷陳詞後，將案押後至本周五下午續審，又指若被告屆時仍未能出庭，辯方需早一天通知法庭。

被告否認4項明知而向獲授權人員或衞生主任提供任何在要項上屬虛假的資料罪，即向賴潔生、辛麗芳及張竹君訛稱其於2022年1月3日的行蹤。被告於10月20日開始自辯作供，惟被告疑於上周二（24日）在法院門外跌傷腳，事後傷口需縫9針，案件押後多次至今。

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記者：梁錦麟